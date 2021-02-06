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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Страсбур
Лион - Страсбур: обзор матча 06 февраля 2021
Лион
06.02.2021, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 0
Завершен
Страсбур
20'
М. Депай
30'
К. Токо Экамби
68'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Страсбур
Замена
М. Де Шильо
️️️️
С. Дьоманде
89'
78'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
М. Уорис
77'
Замена
М. Шахири
️️️️
К. Зохи
Замена
Р. Шерки
️️️️
М. Депай
72'
Замена
Д. Бенламри
️️️️
Марсело
71'
Замена
И. Слимани
️️️️
Т. Кадевере
71'
ГОЛ! 3:0!
М. Депай
68'
67'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
С. Прсич
67'
Замена
Д. Ленар
️️️️
Ж. Аолу
Желтая карточка
С. Дьоманде
61'
Желтая карточка
Марсело
41'
ГОЛ! 2:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Т. Мендес
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
20'
14'
Вторая желтая
А. Томассон
14'
Желтая карточка
А. Томассон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
33
Абдулайе Усман
ОП
23
Махаме Сиби
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Лопеш
20
Дьоманде
6
Марсело
15
Дюбуа
23
Мендес
10
Ауа
70
Корне
11
Пакета
10
Депай
9
Экамби
9
Кадевере
4-1-1-1-3
1
Кавашима
19
Каси
4
Джику
23
Митрович
23
Кароль
14
Аолу
14
Прсич
28
Томассон
13
Диалло
20
Уорис
9
Зохи
6
Марсело
4
Бенламри
4
Бенламри
6
Марсело
10
Депай
10
Шерки
10
Шерки
10
Депай
20
Дьоманде
22
Де Шильо
22
Де Шильо
20
Дьоманде
9
Кадевере
19
Слимани
19
Слимани
9
Кадевере
14
Прсич
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Прсич
20
Уорис
27
Беллегард
27
Беллегард
20
Уорис
9
Зохи
11
Шахири
11
Шахири
9
Зохи
14
Аолу
14
Ленар
14
Ленар
14
Аолу
Остались в запасе
Лион
Страсбур
26
Мельвен Бар
ЛЗ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
33
Абдулайе Усман
ОП
23
Махаме Сиби
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
26
Мельвен Бар
ЛЗ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
Остались в запасе
33
Абдулайе Усман
ОП
23
Махаме Сиби
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Лион - Страсбур
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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