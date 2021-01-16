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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - ПСЖ
Анжер - ПСЖ: обзор матча 16 января 2021
Анжер
16.01.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
70'
Л. Курзава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - ПСЖ
90'
+3
Желтая карточка
Неймар
89'
Желтая карточка
М. Верратти
86'
Замена
П. Кимпембе
️️️️
Л. Курзава
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
И. Амаду
86'
80'
Замена
П. Сарабия
️️️️
К. Мбаппе
80'
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Д. Кабо
️️️️
М. Лаж
75'
Замена
С. Тиуб
️️️️
П. Капелле
75'
70'
ГОЛ! 0:1!
Л. Курзава
69'
Замена
М. Икарди
️️️️
М. Кен
Замена
С. Баокен
️️️️
Л. Диони
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Бернардони
21
Думбия
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
10
Амаду
15
Капелле
29
Кулибали
10
Фульини
28
Лаж
99
Диони
4-1-1-2-2
1
Навас
24
Флоренци
5
Баккер
22
Диалло
3
Курзава
5
Паредес
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Неймар
9
Кен
10
Мбаппе
28
Лаж
19
Кабо
19
Кабо
28
Лаж
15
Капелле
9
Тиуб
9
Тиуб
15
Капелле
99
Диони
13
Баокен
13
Баокен
99
Диони
10
Амаду
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
10
Амаду
3
Курзава
3
Кимпембе
3
Кимпембе
3
Курзава
11
Ди Мария
21
Эррера
21
Эррера
11
Ди Мария
10
Мбаппе
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Мбаппе
9
Кен
9
Икарди
9
Икарди
9
Кен
Остались в запасе
Анжер
ПСЖ
22
Зинедин Халед
ОП
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
15
Серхио Рико
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
22
Зинедин Халед
ОП
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
15
Серхио Рико
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Анжер - ПСЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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