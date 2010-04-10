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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Монпелье
Ле-Ман - Монпелье: обзор матча 10 апреля 2010
Ле-Ман
10.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 2
Завершен
Монпелье
1'
Р. Лама
70'
Р. Лама
12'
К. Аит-Фана
34'
С. Камара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Монпелье
Замена
К. Коллен
️️️️
Ж. Саихи
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
С. Корчиа
️️️️
А. Жедер
ГОЛ! 2:2!
Р. Лама
Замена
Ф. Сиссе
️️️️
М. Майга
Желтая карточка
А. Жедер
Замена
Г. Лорьо
️️️️
Г. Гулон
Замена
Г. Бокали
️️️️
К. Аит-Фана
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
Красная карточка
С. Женешам
Красная карточка
Г. Сердан
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Ж. Марво
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Камара
Желтая карточка
Л. Бааль
12'
ГОЛ! 1:1!
К. Аит-Фана
ГОЛ! 1:0!
Р. Лама
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
14
Матье Доссеви
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Фредерик Томас
ОП
21
Гийом Лорьо
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
4-3-1-2
1
Овоно
2
Жедер
50
Паулу
13
Лувьон
24
Бааль
14
Доссеви
4
Нэрри
26
Гулон
14
Лама
14
Ле Таллек
20
Майга
4-3-3
16
Журдрен
6
Марво
2
Янга-Мбива
4
Спахич
4
Эль-Каутари
8
Коста
23
Саихи
19
Женешам
31
Монтаньо
19
Камара
18
Аит-Фана
20
Майга
20
Сиссе
20
Сиссе
20
Майга
2
Жедер
14
Корчиа
14
Корчиа
2
Жедер
26
Гулон
21
Лорьо
21
Лорьо
26
Гулон
23
Саихи
0
Коллен
0
Коллен
23
Саихи
18
Аит-Фана
2
Бокали
2
Бокали
18
Аит-Фана
6
Марво
20
Бельханда
20
Бельханда
6
Марво
Остались в запасе
Ле-Ман
Монпелье
31
Георгий Макаридзе
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
8
Фредерик Томас
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
5
Реми Кабелла
АП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
8
Фредерик Томас
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
5
Реми Кабелла
АП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Статистика матча Ле-Ман - Монпелье
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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