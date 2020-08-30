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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Бордо
Анжер - Бордо: обзор матча 30 августа 2020
Анжер
30.08.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 2
Завершен
Бордо
25'
Д. Майя
27'
Т. Башич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Бордо
Замена
Л. Кулибали
️️️️
А. Фульини
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Пундж
️️️️
Р. Уден
Желтая карточка
Б. Сантамария
85'
Замена
М. Чо
️️️️
С. Тиуб
82'
Замена
А. Бобишон
️️️️
Т. Мангани
81'
78'
Замена
️️️️
Н. де Превилль
78'
Замена
С. Калу
️️️️
Х. У-Джо
Замена
П. Капелле
️️️️
Ф. Эль-Мелали
66'
Замена
С. Баокен
️️️️
В. Канга
66'
66'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Д. Майя
65'
Желтая карточка
Т. Башич
54'
Желтая карточка
Ю. Сабали
37'
Желтая карточка
Р. Уден
27'
ГОЛ! 0:2!
Т. Башич
Пас отдал
Х. У-Джо
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Майя
Пас отдал
Л. Косиельни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
94
Отавио
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Бернардони
21
Думбия
29
Томас
8
Траоре
25
Бамба
7
Сантамария
10
Фульини
6
Мангани
9
Тиуб
28
Эль-Мелали
9
Канга
4-2-1-3
56
Костиль
20
Сабали
6
Косиельни
44
Байссе
23
Бенито
14
Пардо
19
Башич
10
Уден
12
де Превилль
9
Майя
16
У-Джо
9
Тиуб
50
Чо
50
Чо
9
Тиуб
28
Эль-Мелали
15
Капелле
15
Капелле
28
Эль-Мелали
10
Фульини
29
Кулибали
29
Кулибали
10
Фульини
6
Мангани
14
Бобишон
14
Бобишон
6
Мангани
9
Канга
13
Баокен
13
Баокен
9
Канга
16
У-Джо
90
Калу
90
Калу
16
У-Джо
10
Уден
29
Пундж
29
Пундж
10
Уден
9
Майя
7
Бриан
7
Бриан
9
Майя
Остались в запасе
Анжер
Бордо
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
22
Энок Кватен
ПЗ
94
Отавио
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
94
Отавио
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Анжер - Бордо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Стад Раймон Копа
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