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Расписание матчей
Грузия - Армения
Грузия - Армения: обзор матча 15 ноября 2020
Грузия
15.11.2020, воскресенье, 20:00
, группа C2, 5 тур
1 : 2
Завершен
Армения
65'
В. Казаишвили (П)
33'
Г. Казарян
86'
С. Адамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Армения
Конец матча
89'
Замена
Т. Восканян
️️️️
С. Адамян
86'
ГОЛ! 1:2!
С. Адамян
Пас отдал
Т. Барсегян
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
В. Гвилия
80'
Замена
Г. Папунашвили
️️️️
С. Лобжанидзе
80'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Г. Абурджания
80'
77'
Замена
К. Мурадян
️️️️
С. Удо
77'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Г. Казарян
77'
Замена
А. Корян
️️️️
А. Карапетян
Желтая карточка
Г. Абурджания
76'
69'
Замена
С. Григорян
️️️️
А. Оганесян
Замена
Н. Качарава
️️️️
Э. Лобжанидзе
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Казаишвили
65'
Замена
В. Казаишвили
️️️️
З. Давиташвили
56'
Второй тайм
35'
Желтая карточка
А. Григорян
33'
ГОЛ! 0:1!
Г. Казарян
Пас отдал
Т. Барсегян
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
20
Джаба Канкава
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
9
Зурико Давиташвили
ЦП
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
14
Арман Оганесян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
20
Александр Карапетян
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Грузия
17
Лазари Купатадзе
ВР
1
Георгий Лория
ВР
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
15
Бека Микелтадзе
ЦФ
Армения
12
Григор Меликсетян
ВР
19
Карен Мурадян
ЦЗ
21
Сероб Григорян
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Аршак Корян
ПВ
3-5-1-1
13
Макаридзе
3
Хочолава
18
Григалава
22
Наваловский
12
Лобжанидзе
20
Джигаури
21
Гвилия
9
Давиташвили
6
Абурджания
20
Канкава
9
Лобжанидзе
3-1-4-2
1
Юрченко
3
Ароян
14
Оганесян
2
Калисир
5
Григорян
19
Амбарцумян
12
Казарян
8
Удо
11
Барсегян
22
Адамян
20
Карапетян
6
Абурджания
10
Квеквескири
10
Квеквескири
6
Абурджания
12
Лобжанидзе
20
Папунашвили
20
Папунашвили
12
Лобжанидзе
9
Давиташвили
8
Казаишвили
8
Казаишвили
9
Давиташвили
9
Лобжанидзе
13
Качарава
13
Качарава
9
Лобжанидзе
21
Гвилия
15
Микелтадзе
15
Микелтадзе
21
Гвилия
8
Удо
19
Мурадян
19
Мурадян
8
Удо
12
Казарян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
12
Казарян
14
Оганесян
21
Григорян
21
Григорян
14
Оганесян
22
Адамян
4
Восканян
4
Восканян
22
Адамян
20
Карапетян
10
Корян
10
Корян
20
Карапетян
Остались в запасе
Грузия
Армения
17
Лазари Купатадзе
ВР
1
Георгий Лория
ВР
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Вайсс
12
Григор Меликсетян
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
17
Лазари Купатадзе
ВР
1
Георгий Лория
ВР
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
Остались в запасе
12
Григор Меликсетян
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Грузия - Армения
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Борис Пайчадзе
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