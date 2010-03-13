Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Бордо
Монако - Бордо: обзор матча 13 марта 2010
Монако
13.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Бордо
Замена
М. Кутадье
️️️️
Л. Аруна
Замена
М. Маазу
️️️️
Я. Сагбо
Замена
М. Шамах
️️️️
Д. Белльон
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
Вендел
Замена
Жуссие
️️️️
Г. Сертик
Желтая карточка
Л. Аруна
Желтая карточка
А. Диарра
Желтая карточка
С. Монгонгю
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
20
Франсуа Модесто
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ЛП
63
Николя Н'Кулу
ЦП
8
Алехандро Алонсо
(К)
ЦП
12
Нене
ПП
25
Лукман Аруна
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
13
Микаэль Сиани
ЛЗ
12
Алу Диарра
(К)
ЦЗ
14
Бенуа Тремулинас
ЦЗ
6
Фернандо
ПЗ
17
Вендел
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
22
Людовик Сане
ПП
11
Давид Белльон
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
12
Адриано
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-4-2
16
Руффье
20
Модесто
26
Муратори
6
Мангани
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
63
Н'Кулу
8
Алонсо
12
Нене
20
Сагбо
25
Аруна
4-4-2
16
Каррассо
6
Фернандо
12
Диарра
14
Тремулинас
13
Сиани
22
Сане
18
Плашил
22
Сертик
17
Вендел
94
Гуффран
11
Белльон
25
Аруна
6
Кутадье
6
Кутадье
25
Аруна
20
Сагбо
22
Маазу
22
Маазу
20
Сагбо
22
Сертик
20
Жуссие
20
Жуссие
22
Сертик
17
Вендел
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
17
Вендел
11
Белльон
27
Шамах
27
Шамах
11
Белльон
Остались в запасе
Монако
Бордо
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
12
Адриано
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
12
Адриано
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Монако - Бордо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Монако
Бордо
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
Вчера, 17:29
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
Вчера, 17:29
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+