Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Кристиансунд
Одд - Кристиансунд: обзор матча 16 августа 2020
Одд
16.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
2 : 1
Завершен
Кристиансунд
20'
K. Jakobsen
37'
М. Бакенга
18'
А. Пеллегрино (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Кристиансунд
Замена
Б. Нжие
️️️️
М. Бакенга
89'
75'
Замена
A. Coly
️️️️
Б. Сермо
75'
Замена
A. Askar
️️️️
Ф. Кастрати
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
K. Jakobsen
71'
62'
Замена
Б. Бай
️️️️
Ф. Мумбанья
62'
Замена
️️️️
Л. Каллудра
45'
+3
Желтая карточка
Л. Каллудра
ГОЛ! 2:1!
М. Бакенга
Пас отдал
Э. Рашани
37'
ГОЛ! 1:1!
K. Jakobsen
Пас отдал
Б. Риса
20'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Пеллегрино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
4
Ivar Furu
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
10
Билал Нжие
ПВ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
Кристиансунд
19
Aliou Coly
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
10
Сондре Серли
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
4-3-1-2
1
Россбах
33
Риса
21
Хаген
4
Бьортуфт
2
Рууд
15
Хофф
15
Кааса
16
Китолано
19
Рашани
90
Бакенга
7
3-4-3
30
15
5
5
Сермо
10
Каллудра
6
90
Пеллегрино
77
Скарсем
15
Кастрати
29
Мумбанья
4
90
Бакенга
10
Нжие
10
Нжие
90
Бакенга
7
14
14
7
15
Кастрати
77
77
15
Кастрати
29
Мумбанья
13
Бай
13
Бай
29
Мумбанья
5
Сермо
19
19
5
Сермо
Остались в запасе
Одд
Кристиансунд
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
24
Eirik Johansen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
10
Сондре Серли
ЦП
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
10
Сондре Серли
ЦП
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Одд - Кристиансунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
Все
Одд
Кристиансунд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+