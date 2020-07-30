Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Викинг
Русенборг - Викинг: обзор матча 30 июля 2020
Русенборг
30.07.2020, четверг, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
3 : 0
Завершен
Викинг
40'
P. AndrÃ© Helland
56'
Э. Ховланд
78'
Т. Бервен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Викинг
88'
Замена
Х. Танген
️️️️
К. Лекберг
ГОЛ! 3:0!
Т. Бервен
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
78'
Замена
К. Хольс
️️️️
П. Скьельбред
73'
67'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
И. Ибрахимай
67'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
В. Бериша
ГОЛ! 2:0!
Э. Ховланд
56'
ГОЛ! 1:0!
P. AndrÃ© Helland
Пас отдал
А. Трондсен
40'
Замена
Г. Вальсвик
️️️️
Т. Региниуссен
30'
26'
Желтая карточка
F. TorsteinbÃ¸
Замена
Г. Осен
️️️️
А. Конрадсен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Джо Белл
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
8
Johnny Furdal
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
19
Карло Хольс
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
37
Mikael TÃ¶rset Johnsen
ЦФ
39
Sondre Svingen
ЦФ
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
27
Харальд Танген
АП
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
4-3-3
1
Лунд
16
Трондсен
4
Региниуссен
3
Ховланд
29
Рейтан
20
Тагсет
5
Скьельбред
16
Конрадсен
35
Сейде
19
Бервен
10
3-2-1-1-3
1
Остбю
3
Веватне
5
Хеггхейм
19
Перейра
16
Лекберг
8
Белл
29
Ибрахимай
11
Битики
14
Бериша
9
8
5
Скьельбред
19
Хольс
19
Хольс
5
Скьельбред
4
Региниуссен
71
Вальсвик
71
Вальсвик
4
Региниуссен
16
Конрадсен
23
Осен
23
Осен
16
Конрадсен
16
Лекберг
27
Танген
27
Танген
16
Лекберг
14
Бериша
10
10
14
Бериша
29
Ибрахимай
11
де Ланлай
11
де Ланлай
29
Ибрахимай
Остались в запасе
Русенборг
Викинг
7
Франклин Ньенету
ПВ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
37
Mikael TÃ¶rset Johnsen
ЦФ
39
Sondre Svingen
ЦФ
12
Сандер Тангвик
ВР
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
7
Франклин Ньенету
ПВ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
37
Mikael TÃ¶rset Johnsen
ЦФ
39
Sondre Svingen
ЦФ
12
Сандер Тангвик
ВР
Остались в запасе
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Русенборг - Викинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
Новости команд
Все
Русенборг
Викинг
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Викинг» – «Сабах» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
«Астон Вилла» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 октября 2026
21 октября
«Астон Вилла» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 21 октября 2026
20 октября
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Викинг» – «Сабах» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
«Астон Вилла» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 октября 2026
21 октября
«Астон Вилла» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 21 октября 2026
20 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+