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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Русенборг
Старт - Русенборг: обзор матча 16 июля 2020
Старт
16.07.2020, четверг, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
0 : 0
Завершен
Русенборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Русенборг
Желтая карточка
I. Twum
90'
+2
Замена
С. Скалевик
️️️️
M. Bringaker
83'
80'
Замена
К. Хольс
️️️️
P. AndrÃ© Helland
Замена
I. Twum
️️️️
А. Арему
68'
Замена
E. Børufsen
️️️️
M. Ramsland
67'
Желтая карточка
V. Bergan
64'
60'
Замена
M. Lundemo
️️️️
Э. Сейде
60'
Замена
Э. Даль Рейтан
️️️️
Г. Осен
Желтая карточка
А. Арему
51'
41'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
А. Трондсен
31'
Желтая карточка
Д. Исламович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
32
Афиз Арему
ОП
11
Кевин Кабран
АП
15
Eman Marković
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
9
Дино Исламович
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Старт
18
Микаэль Угланд
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
2-2-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
32
Арему
32
Вихне
11
Кабран
4
18
20
11
1
4-2-4
1
Лунд
6
Хеденстад
4
Региниуссен
71
Вальсвик
16
Трондсен
16
Закариассен
23
Осен
19
Бервен
35
Сейде
10
9
Исламович
20
15
Скалевик
15
Скалевик
20
18
14
14
18
32
Арему
18
18
32
Арему
23
Осен
29
Рейтан
29
Рейтан
23
Осен
16
Трондсен
20
Тагсет
20
Тагсет
16
Трондсен
10
19
Хольс
19
Хольс
10
35
Сейде
8
8
35
Сейде
Остались в запасе
Старт
Русенборг
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Старт - Русенборг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Сор Арена
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Старт
Русенборг
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
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