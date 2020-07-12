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Сарпсборг 08 - Старт

12.07.2020, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 7 тур Сарпсборг 08 - Старт
Норвегия. Элитсериен 2018
25 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Старт 1:0 Сарпсборг 08
10 тур
16 мая, среда 19:00 Сарпсборг 08 4:0 Старт
Норвегия. Элитсериен 2016
18 тур
29 июля, пятница 20:00 Сарпсборг 08 1:0 Старт
6 тур
21 апреля, четверг 20:00 Старт 1:4 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
23 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 3:1 Старт
10 тур
25 мая, понедельник 21:00 Старт 1:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2014
25 тур
28 сентября, воскресенье 20:00 Старт 3:1 Сарпсборг 08
3 тур
13 апреля, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 1:1 Старт
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