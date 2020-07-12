Сарпсборг 08 - Старт

|25 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|Старт
|1:0
|Сарпсборг 08
|10 тур
|16 мая, среда
|19:00
|Сарпсборг 08
|4:0
|Старт
|25 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|Старт
|1:0
|Сарпсборг 08
|10 тур
|16 мая, среда
|19:00
|Сарпсборг 08
|4:0
|Старт
|18 тур
|29 июля, пятница
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:0
|Старт
|6 тур
|21 апреля, четверг
|20:00
|Старт
|1:4
|Сарпсборг 08
|23 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|3:1
|Старт
|10 тур
|25 мая, понедельник
|21:00
|Старт
|1:2
|Сарпсборг 08
|25 тур
|28 сентября, воскресенье
|20:00
|Старт
|3:1
|Сарпсборг 08
|3 тур
|13 апреля, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Старт