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Старт - Викинг

04.07.2020, Суббота, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 6 тур Старт - Викинг
Норвегия. Элитсериен 2016
26 тур
2 октября, воскресенье 21:00 Викинг 2:0 Старт
3 тур
2 апреля, суббота 16:30 Старт 0:1 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2015
17 тур
24 июля, пятница 20:00 Старт 0:3 Викинг
9 тур
16 мая, суббота 21:00 Викинг 1:0 Старт
Норвегия. Элитсериен 2014
24 тур
21 сентября, воскресенье 17:30 Викинг 0:1 Старт
5 тур
27 апреля, воскресенье 21:00 Старт 0:2 Викинг
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