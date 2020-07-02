Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Бранн
Сарпсборг 08 - Бранн: обзор матча 02 июля 2020
Сарпсборг 08
02.07.2020, четверг, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
0 : 1
Завершен
Бранн
42'
Ж. Коомсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Бранн
90'
+1
Замена
М. Менерт
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
Й. Солтведт
️️️️
М. Офкир
84'
82'
Замена
Э. Хустад
️️️️
Д. Бамба
82'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
Ж. Коомсон
81'
Замена
C. Rismark
️️️️
В. Форрен
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
А. Якобсен
67'
Замена
А. Тветер
️️️️
Й. Хорн
67'
Замена
M. Odegaard
️️️️
Б. Утвик
61'
55'
Замена
B. Acosta
️️️️
К. Бармен
51'
Желтая карточка
У. Кольскоген
Желтая карточка
Й. Ларсен
51'
Замена
И. Кулибали
️️️️
Г. Ветти
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Коомсон
Пас отдал
Т. Тенисте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Йорген Хорн
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
10
Amer Ordagić
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Сарпсборг 08
17
Йоахим Солтведт
ЛП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
15
Bismar Acosta
ЦФ
3-3-2-3
3
Хорн
4
Утвик
3
Наэсс
10
Линдсет
18
Ветти
6
Салетрос
11
Офкир
25
Якобсен
14
Ларсен
16
91
3-2-2-1-2
16
Ахамада
4
Форрен
24
Кристиансен
2
Тенисте
24
Кольскоген
24
Странд
10
Бармен
21
Тэйлор
7
Коомсон
99
Бамба
10
3
Хорн
9
Тветер
9
Тветер
3
Хорн
4
Утвик
5
5
4
Утвик
18
Ветти
48
Кулибали
48
Кулибали
18
Ветти
25
Якобсен
7
7
25
Якобсен
11
Офкир
17
Солтведт
17
Солтведт
11
Офкир
99
Бамба
20
Хустад
20
Хустад
99
Бамба
4
Форрен
4
4
4
Форрен
10
Бармен
15
15
10
Бармен
21
Тэйлор
77
Менерт
77
Менерт
21
Тэйлор
7
Коомсон
26
Соренсен
26
Соренсен
7
Коомсон
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Бранн
22
Aslak Falch
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
4
Томас Грегор
ЛЗ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
22
Aslak Falch
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
Остались в запасе
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
4
Томас Грегор
ЛЗ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Сарпсборг 08 - Бранн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
Все
Сарпсборг 08
Бранн
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+