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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Одд
Старт - Одд: обзор матча 27 июня 2020
Старт
27.06.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
0 : 5
Завершен
Одд
4'
М. Андре Кааса
12'
В. Хофф
49'
Т. Бервен (П)
66'
Т. Бервен
85'
Т. Лауритсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Одд
85'
ГОЛ! 0:5!
Т. Лауритсен
Замена
V. Bergan
️️️️
J. Jørgensen
76'
73'
Замена
Б. Нжие
️️️️
Д. Китолано
66'
ГОЛ! 0:4!
Т. Бервен
Пас отдал
Э. Рууд
Замена
K. Skaanes
️️️️
К. Кабран
61'
Замена
М. Угланд
️️️️
А. Арему
60'
59'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
М. Андре Кааса
Желтая карточка
Э. Вихне
50'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Т. Бервен
Замена
Э. Сегберг
️️️️
E. Marković
46'
Желтая карточка
А. Арему
14'
12'
ГОЛ! 0:2!
В. Хофф
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Андре Кааса
Пас отдал
Т. Бервен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
32
Афиз Арему
ОП
11
Кевин Кабран
АП
15
Eman Marković
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Старт
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
19
Kasper Skaanes
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
10
Билал Нжие
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
2-2-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
32
Арему
32
Вихне
11
Кабран
6
15
Скалевик
20
11
1
4-1-3-2
1
Россбах
2
Рууд
4
Бьортуфт
21
Хаген
33
Риса
1
Йоргенсен
15
Кааса
16
Китолано
15
Хофф
19
Бервен
10
11
Кабран
19
19
11
Кабран
6
4
4
6
15
23
Сегберг
23
Сегберг
15
32
Арему
18
Угланд
18
Угланд
32
Арему
15
Кааса
9
Лауритсен
9
Лауритсен
15
Кааса
16
Китолано
10
Нжие
10
Нжие
16
Китолано
Остались в запасе
Старт
Одд
1
Jonas Deumeland
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
1
Эгиль Селвик
ВР
17
Elias Skogvoll
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
1
Jonas Deumeland
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
17
Elias Skogvoll
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Старт - Одд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Сор Арена
Новости команд
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Старт
Одд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
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