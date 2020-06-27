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Старт - Одд

27.06.2020, Суббота, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 4 тур Старт - Одд
Норвегия. Элитсериен 2018
20 тур
27 августа, понедельник 20:00 Старт 0:1 Одд
8 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Одд 3:0 Старт
Норвегия. Элитсериен 2016
19 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Старт 1:2 Одд
5 тур
17 апреля, воскресенье 21:00 Одд 3:0 Старт
Норвегия. Элитсериен 2015
20 тур
16 августа, воскресенье 16:30 Старт 0:4 Одд
13 тур
19 июня, пятница 20:00 Одд 3:3 Старт
Норвегия. Элитсериен 2014
21 тур
24 августа, воскресенье 17:30 Одд 4:1 Старт
11 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Старт 0:1 Одд
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