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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Волос
Панетоликос - Волос: обзор матча 18 июля 2020
Панетоликос
18.07.2020, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Волос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Волос
83'
Желтая карточка
F. Joao
69'
Замена
K. Korelas
️️️️
S. Dimopoulos
Замена
A. Mounier
️️️️
Г. Арийиби
61'
Замена
J. Alvarez
️️️️
F. Rosa
61'
55'
Замена
F. Joao
️️️️
E. Jendrisek
Желтая карточка
A. Tahar
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
88
Хесус Фернандес
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
8
Далсью
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
16
A. Max
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
0
E. Jendrisek
ЦФ
0
S. Dimopoulos
ЦФ
23
Александрос Кизиридис
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
98
Mimito Biai
ЦП
18
Adrian Oscar Lucero
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
0
J. Alvarez
ЦФ
19
Alexandros Kavvadias
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Волос
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
19
Konstantinos Korelas
ЦП
25
Giorgos Ballas
ЦФ
71
Vasilios Kravaritis
ЦФ
0
F. Joao
ЦФ
3-5-2
88
Хесус Фернандес
27
18
Паррас
54
Лиавас
8
Далсью
10
Дуарте
28
Арийиби
19
6
10
44
3-3-4
1
Гаравелис
6
Цоканис
26
Феррари
2
Лирацис
10
Муньис
16
38
Балояннис
24
Митоглу
23
Кизиридис
0
0
19
0
0
19
28
Арийиби
0
0
28
Арийиби
0
19
19
0
0
0
0
0
Остались в запасе
Панетоликос
Волос
1
Christopher Knett
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
98
Mimito Biai
ЦП
18
Adrian Oscar Lucero
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
19
Alexandros Kavvadias
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
25
Giorgos Ballas
ЦФ
71
Vasilios Kravaritis
ЦФ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
1
Christopher Knett
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
98
Mimito Biai
ЦП
18
Adrian Oscar Lucero
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
19
Alexandros Kavvadias
ЦФ
Остались в запасе
25
Giorgos Ballas
ЦФ
71
Vasilios Kravaritis
ЦФ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Панетоликос - Волос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
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