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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Атромитос
Волос - Атромитос: обзор матча 11 июля 2020
Волос
11.07.2020, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Атромитос
68'
Т. Цоканис
8'
Г. Манусос
38'
Г. Манусос
44'
Г. Манусос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Атромитос
88'
Замена
С. Струнгис
️️️️
А. Андруцос
81'
Вторая желтая
Н. де Паув
72'
Замена
П. Якумакис
️️️️
Г. Манусос
71'
Замена
J. Umbides
️️️️
B. Rabello
ГОЛ! 1:3!
Т. Цоканис
Пас отдал
F. Joao
68'
64'
Желтая карточка
Н. де Паув
61'
Желтая карточка
A. Katranis
Желтая карточка
I. Guarrotxena
60'
60'
Замена
К. Кивракидис
️️️️
R. Galo
57'
Желтая карточка
Г. Манусос
Замена
S. Dimopoulos
️️️️
А. Диамантис
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
Г. Манусос
Пас отдал
B. Rabello
Желтая карточка
Т. Цоканис
41'
38'
ГОЛ! 0:2!
Г. Манусос
Пас отдал
Н. де Паув
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Манусос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
13
Anastasios Karagiozis
ВР
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
16
A. Max
ЦП
0
E. Jendrisek
ЦФ
23
Александрос Кизиридис
ЦФ
0
I. Guarrotxena
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Атромитос
16
Балаж Медьери
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
10
Bryan Rabello
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
19
Konstantinos Korelas
ЦП
0
S. Dimopoulos
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
0
F. Joao
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
5
Tal Kahila
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
8
Javier Umbides
ЦП
8
Петрос Якумакис
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-2-4
13
6
Цоканис
15
Диамантис
2
Лирацис
26
Феррари
10
Муньис
16
0
24
Митоглу
0
23
Кизиридис
3-2-3-2
16
Медьери
33
Рисванис
6
Гутас
98
14
Андруцос
12
10
14
де Паув
8
Бусуладжич
9
Манусос
28
15
Диамантис
0
0
15
Диамантис
12
19
Кивракидис
19
Кивракидис
12
14
Андруцос
4
Струнгис
4
Струнгис
14
Андруцос
10
8
8
10
9
Манусос
8
Якумакис
8
Якумакис
9
Манусос
Остались в запасе
Волос
Атромитос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
19
Konstantinos Korelas
ЦП
0
F. Joao
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
35
Христос Мандас
ВР
5
Tal Kahila
ЦЗ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
19
Konstantinos Korelas
ЦП
0
F. Joao
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
5
Tal Kahila
ЦЗ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Волос - Атромитос
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
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