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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Волос
Астерас - Волос: обзор матча 04 июля 2020
Астерас
04.07.2020, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Волос
2'
L. FernÃ¡ndez
45+1'
L. FernÃ¡ndez (П)
51'
Сито
67'
L. FernÃ¡ndez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Волос
Замена
G. Christopoulos
️️️️
Т. Пасалидис
86'
85'
Замена
К. Балояннис
️️️️
I. Guarrotxena
77'
Желтая карточка
I. Guarrotxena
ГОЛ! 4:0!
L. FernÃ¡ndez
Пас отдал
B. FernÃ¡ndez
67'
Замена
F. Bellocq
️️️️
Х. Мунафо
61'
Желтая карточка
Х. Мунафо
56'
54'
Замена
K. Korelas
️️️️
F. Joao
ГОЛ! 3:0!
Сито
Пас отдал
B. FernÃ¡ndez
51'
Желтая карточка
Х. Регис
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:0!
L. FernÃ¡ndez
45'
+1
43'
Желтая карточка
F. Joao
Желтая карточка
Т. Пасалидис
40'
35'
Желтая карточка
Х. Муньис
ГОЛ! 1:0!
L. FernÃ¡ndez
Пас отдал
Я. Коцирас
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Волос
13
Anastasios Karagiozis
ВР
26
Франко Феррари
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
16
A. Max
ЦП
0
E. Jendrisek
ЦФ
0
I. Guarrotxena
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
0
F. Joao
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
22
Konstantinos Panagiotou
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
38
Константинос Балояннис
ЦП
19
Konstantinos Korelas
ЦП
0
S. Dimopoulos
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
23
Александрос Кизиридис
ЦФ
3-3-4
99
Цифцис
27
Коцирас
58
Пасалидис
6
3
Тасулис
8
Мунафо
44
97
20
Регис
40
Сито
10
4-2-4
13
15
Диамантис
2
Лирацис
6
Цоканис
26
Феррари
10
Муньис
16
0
24
Митоглу
0
0
58
Пасалидис
22
22
58
Пасалидис
8
Мунафо
14
14
8
Мунафо
0
38
Балояннис
38
Балояннис
0
0
19
19
0
Остались в запасе
Астерас
Волос
22
Konstantinos Panagiotou
ЦФ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
1
Никос Пападопулос
ВР
8
Панайотис Цимас
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
0
S. Dimopoulos
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
23
Александрос Кизиридис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
22
Konstantinos Panagiotou
ЦФ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
1
Никос Пападопулос
ВР
8
Панайотис Цимас
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
0
S. Dimopoulos
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
23
Александрос Кизиридис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Астерас - Волос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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