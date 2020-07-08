Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ОФИ
АЕК - ОФИ: обзор матча 08 июля 2020
АЕК
08.07.2020, среда, 21:30
Греция. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
ОФИ
19'
Н. Оливейра
45'
С. Сварнас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - ОФИ
Желтая карточка
А. Шабанадзович
85'
82'
Замена
G. Sournakis
️️️️
К. Яннулис
Замена
А. Шабанадзович
️️️️
Н. Крстичич
80'
Замена
Д. Чигринский
️️️️
П. Манталос
80'
59'
Замена
️️️️
A. Nabi
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
М. Ливайя
59'
Замена
С. Араухо
️️️️
Н. Оливейра
59'
Желтая карточка
П. Манталос
57'
Желтая карточка
М. Оиконому
49'
46'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
D. Manos
46'
Замена
A. Nastos
️️️️
M. Perdikis
46'
Замена
М. Мельядо
️️️️
П. Стайкос
ГОЛ! 2:0!
С. Сварнас
Пас отдал
М. Ливайя
45'
43'
Желтая карточка
П. Стайкос
Замена
Д. Верде
️️️️
Х. Албанис
27'
24'
Желтая карточка
M. Perdikis
ГОЛ! 1:0!
Н. Оливейра
Пас отдал
Паулиньо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ОФИ
13
Ãscar Whalley
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
54
Manolis Perdikis
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
12
João Victor
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
44
Manolis Bolakis
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
6
Anestis Nastos
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
38
Theodoros Mingos
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
4-3-3
1
Баркас
27
Паулиньо
6
Оиконому
22
Лопеш
4
Сварнас
20
Манталос
8
Симойш
7
Крстичич
10
Ливайя
7
Оливейра
19
Албанис
4-3-3
13
54
47
Браун
2
18
Яннулис
26
Стайкос
12
6
9
10
44
20
Манталос
19
Чигринский
19
Чигринский
20
Манталос
7
Крстичич
5
Шабанадзович
5
Шабанадзович
7
Крстичич
10
Ливайя
4
Шиманьски
4
Шиманьски
10
Ливайя
7
Оливейра
21
Араухо
21
Араухо
7
Оливейра
19
Албанис
10
Верде
10
Верде
19
Албанис
26
Стайкос
29
Мельядо
29
Мельядо
26
Стайкос
54
6
6
54
18
Яннулис
80
80
18
Яннулис
9
25
Фигейредо
25
Фигейредо
9
Остались в запасе
АЕК
ОФИ
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
38
Theodoros Mingos
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
21
Ricardo Vaz
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Остались в запасе
38
Theodoros Mingos
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
21
Ricardo Vaz
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча АЕК - ОФИ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
АЕК
ОФИ
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
10:12
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
10:12
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Байера» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+