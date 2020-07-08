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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Олимпиакос
Арис - Олимпиакос: обзор матча 08 июля 2020
Арис
08.07.2020, среда, 19:15
Греция. Суперлига, 7 тур
2 : 4
Завершен
Олимпиакос
56'
G. Fetfatzidis
86'
P. Bagalianis
34'
Г. Масурас
45+1'
А. Хассан
49'
Г. Масурас
65'
А. Хассан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Олимпиакос
Желтая карточка
Х. Матилья
90'
+3
90'
Желтая карточка
Бруно
ГОЛ! 2:4!
P. Bagalianis
86'
Замена
D. Diamantopoulos
️️️️
L. Sasha
81'
78'
Замена
К. Цолакис
️️️️
Б. Аллен
69'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Масурас
67'
Замена
️️️️
М. Ловера
65'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Хассан
57'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
М. Камара
57'
Замена
Бруно
️️️️
Б. Гаспар
ГОЛ! 1:3!
G. Fetfatzidis
56'
49'
ГОЛ! 0:3!
Г. Масурас
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Хассан
42'
Желтая карточка
Кафу
34'
ГОЛ! 0:1!
Г. Масурас
Пас отдал
М. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
88
Кафу
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Арис
98
Fabian Ehmann
ВР
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
9
Dimitrios Diamantopoulos
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Бруно
ЦФ
3-5-2
23
Хулиан
2
31
Роуз
5
10
Мартинес
16
Гама
10
7
Мансини
88
8
Матилья
38
4-3-2
16
Аллен
4
Сиссе
35
Семеду
35
Торосидис
76
Гаспар
41
Бухалакис
2
Камара
88
Кафу
19
Хассан
17
Ловера
88
9
9
88
2
Камара
77
Ранджелович
77
Ранджелович
2
Камара
7
Масурас
7
Масурас
16
Аллен
19
Цолакис
19
Цолакис
16
Аллен
Масурас
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
Масурас
76
Гаспар
7
Бруно
7
Бруно
76
Гаспар
Остались в запасе
Арис
Олимпиакос
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
98
Fabian Ehmann
ВР
Главный тренер
Сулис Пападопулос
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
98
Fabian Ehmann
ВР
Остались в запасе
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Арис - Олимпиакос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 0
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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