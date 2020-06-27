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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Панатинаикос
ОФИ - Панатинаикос: обзор матча 27 июня 2020
ОФИ
27.06.2020, суббота, 21:30
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
13
Ãscar Whalley
ВР
47
Кристофер Браун
ЦЗ
5
Georgios Koutroubis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
23
Vangelis Theocharis
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
6
Anestis Nastos
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
12
João Victor
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
14
Сотирис Александропулос
ЦП
23
Ануар
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
4-2-3
13
47
Браун
18
Яннулис
34
5
29
Мельядо
21
25
Фигейредо
10
7
Семеду
3-5-2
1
Диудис
4
Шенкевельд
4
Коловециос
12
Хадзитеодоридис
23
6
Курбелис
20
22
Коловос
8
Бузукис
7
Хадзийованнис
9
Македа
Остались в запасе
ОФИ
Панатинаикос
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
6
Anestis Nastos
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
12
João Victor
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
31
Николаос Христогеоргос
ВР
14
Сотирис Александропулос
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
23
Ануар
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
6
Anestis Nastos
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
12
João Victor
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
14
Сотирис Александропулос
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
23
Ануар
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча ОФИ - Панатинаикос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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