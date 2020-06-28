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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Карвина
Сигма - Карвина: обзор матча 28 июня 2020
Сигма
28.06.2020, воскресенье, 15:30
Чехия. Синот Лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Карвина
23'
Э. Сантос (АГ)
33'
Л. Юлиш (П)
52'
Л. Юлиш
58'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Карвина
Желтая карточка
Д. Гоушка
90'
Замена
Š. Falta
️️️️
T. Zahradníček
83'
75'
Замена
D. Guba
️️️️
О. Лингр
Замена
М. Гала
️️️️
Л. Юлиш
73'
Замена
О. Змозла
️️️️
P. Gonzalez
65'
Замена
М. Хытил
️️️️
К. Данек
65'
64'
Желтая карточка
М. Рундич
58'
ГОЛ! 3:1!
О. Лингр
Пас отдал
А. Ба Луа
ГОЛ! 3:0!
Л. Юлиш
Пас отдал
К. Данек
52'
46'
Замена
В. Смрз
️️️️
T. Abdulrahman
46'
Замена
М. Рундич
️️️️
M. Janecka
36'
Желтая карточка
К. Косе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Юлиш
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Сантос
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
30
Miloš Buchta
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Карвина
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
0
M. Conka
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
21
Jean
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Сигма
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Карвина
3
Милан Рундич
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
0
D. Guba
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
3-4-2
7
Брейте
0
21
Емелка
21
22
10
Данек
93
8
Гоушка
39
Юлиш
23
3-2-3-3
0
0
0
2
Ндефе
3
Сантос
21
32
Лингр
5
Косе
50
Ба Луа
25
26
93
21
Змозла
21
Змозла
93
23
20
20
23
39
Юлиш
17
Гала
17
Гала
39
Юлиш
10
Данек
13
Хытил
13
Хытил
10
Данек
0
3
Рундич
3
Рундич
0
25
42
Смрз
42
Смрз
25
32
Лингр
0
0
32
Лингр
Остались в запасе
Сигма
Карвина
15
Jan Sterba
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
25
M. Hanousek
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
15
Jan Sterba
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Остались в запасе
25
M. Hanousek
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Сигма - Карвина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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