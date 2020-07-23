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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Копенгаген
Ольборг - Копенгаген: обзор матча 23 июля 2020
Ольборг
23.07.2020, четверг, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
0 : 1
Завершен
Копенгаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
5
Jores Okore
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Ольборг
0
P. Kristensen
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
3-2-3-3
2
Росс
2
Паллесен
25
Клиттен
5
Теланнер
5
8
Фоссум
23
33
0
35
Ринне
9
ван Верт
3-2-2-1-2
1
Юнссон
6
Бьелланд
25
Нельссон
4
Папаяннопулос
2
Бартолец
19
Бенгтссон
6
Зека
6
Стаге
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
Остались в запасе
Ольборг
Копенгаген
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
0
P. Kristensen
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
0
P. Kristensen
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Ольборг - Копенгаген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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