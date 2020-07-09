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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Копенгаген
Мидтьюлланд - Копенгаген: обзор матча 09 июля 2020
Мидтьюлланд
09.07.2020, четверг, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 6 тур
3 : 1
Завершен
Копенгаген
63'
С. Каба (П)
79'
А. Дрейер
82'
А. Мабиль
22'
М. Дарами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Копенгаген
Желтая карточка
Э. Святченко
85'
83'
Замена
Р. Мудражия
️️️️
Й. Винд
ГОЛ! 3:1!
А. Мабиль
Пас отдал
Эвандер
82'
Замена
Л. Вибе
️️️️
М. Андерсон
80'
Замена
Р. Шварц
️️️️
С. Каба
80'
ГОЛ! 2:1!
А. Дрейер
Пас отдал
Д. Андерссон
79'
Замена
Эвандер
️️️️
Н. Мадсен
72'
67'
Замена
К. Бартолец
️️️️
Г. Варела
67'
Замена
Н. Томсен
️️️️
П. Бьель
67'
Замена
Й. Стаге
️️️️
М. Кауфманн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Каба
63'
62'
Желтая карточка
Зека
Желтая карточка
А. Мабиль
32'
27'
Замена
С. Папаяннопулос
️️️️
Р. Сигурдссон
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Дарами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
24
Николас Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
10
Эвандер
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
4-1-3-1-1
1
Хансен
2
Андерссон
24
Шольц
29
Паулиньо
28
Святченко
2
Каюсте
24
Мадсен
23
Андерсон
11
Мабиль
10
Дрейер
9
Каба
4-1-2-3
1
Юнссон
2
Варела
25
Нельссон
6
Сигурдссон
19
Бенгтссон
6
Зека
16
Бьель
9
Дарами
29
Кауфманн
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
24
Мадсен
10
Эвандер
10
Эвандер
24
Мадсен
23
Андерсон
26
Вибе
26
Вибе
23
Андерсон
9
Каба
29
Шварц
29
Шварц
9
Каба
2
Варела
2
Бартолец
2
Бартолец
2
Варела
6
Сигурдссон
4
Папаяннопулос
4
Папаяннопулос
6
Сигурдссон
19
Винд
20
Мудражия
20
Мудражия
19
Винд
29
Кауфманн
6
Стаге
6
Стаге
29
Кауфманн
16
Бьель
6
Томсен
6
Томсен
16
Бьель
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Копенгаген
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Мидтьюлланд - Копенгаген
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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