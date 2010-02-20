Сент-Этьен - Монпелье

|9 тур
|17 октября, суббота
|21:00
|Монпелье
|2:1
|Сент-Этьен
|9 тур
|17 октября, суббота
|21:00
|Монпелье
|2:1
|Сент-Этьен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Марсель
|38
|23
|9
|6
|69:36
|+33
|78
|2.
|Лион
|38
|20
|12
|6
|64:38
|+26
|72
|3.
|Осер
|38
|20
|11
|7
|42:29
|+13
|71
|4.
|Лилль
|38
|21
|7
|10
|72:40
|+32
|70
|5.
|Монпелье
|38
|20
|9
|9
|50:40
|+10
|69
|6.
|Бордо
|38
|19
|7
|12
|58:40
|+18
|64
|7.
|Лорьян
|38
|16
|10
|12
|54:42
|+12
|58
|8.
|Монако
|38
|15
|10
|13
|39:45
|-6
|55
|9.
|Ренн
|38
|14
|11
|13
|52:41
|+11
|53
|10.
|Валансьен
|38
|14
|10
|14
|50:50
|0
|52
|11.
|Ланс
|38
|12
|12
|14
|40:44
|-4
|48
|12.
|Нанси
|38
|13
|9
|16
|46:53
|-7
|48
|13.
|ПСЖ
|38
|12
|11
|15
|50:46
|+4
|47
|14.
|Тулуза
|38
|12
|11
|15
|36:36
|0
|47
|15.
|Ницца
|38
|11
|11
|16
|41:57
|-16
|44
|16.
|Сошо
|38
|11
|8
|19
|28:52
|-24
|41
|17.
|Сент-Этьен
|38
|10
|10
|18
|27:45
|-18
|40
|18.
|Ле Ман
|38
|8
|8
|22
|36:59
|-23
|32
|19.
|Булонь
|38
|7
|10
|21
|31:62
|-31
|31
|20.
|Гренобль
|38
|5
|8
|25
|31:61
|-30
|23