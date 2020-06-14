Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Мидтьюлланд
Ольборг - Мидтьюлланд: обзор матча 14 июня 2020
Ольборг
14.06.2020, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
28'
Э. Святченко
40'
Д. Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Мидтьюлланд
90'
Желтая карточка
Р. Шварц
Желтая карточка
К. Педерсен
85'
Замена
P. Kristensen
️️️️
Я. Нильсен
83'
82'
Желтая карточка
M. Dal Hende
81'
Замена
Т. Спарв
️️️️
Ф. Ониика
80'
Замена
M. Dal Hende
️️️️
Паулиньо
Замена
R. Kakeeto
️️️️
М. Кристенсен
74'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
К. Куск
66'
61'
Замена
Р. Шварц
️️️️
С. Каба
61'
Замена
Л. Вибе
️️️️
А. Мабиль
40'
ГОЛ! 0:2!
Д. Андерссон
Желтая карточка
Т. ван Верт
31'
28'
ГОЛ! 0:1!
Э. Святченко
Пас отдал
А. Дрейер
16'
Замена
М. Андерсен
️️️️
Й. Хансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
23
Микаэл Андерсон
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Ольборг
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
0
P. Kristensen
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦФ
29
Ронни Шварц
ЦФ
58
Арал Симсир
ЦФ
4-3-4
2
Паллесен
2
Росс
3
Нильсен
5
8
Фоссум
26
Кристенсен
33
7
Куск
0
9
ван Верт
35
Ринне
4-1-2-1-2
1
Хансен
28
Святченко
24
Шольц
29
Паулиньо
2
Андерссон
2
Каюсте
16
Ониика
11
Мабиль
10
Дрейер
9
Каба
23
Андерсон
3
Нильсен
0
0
3
Нильсен
2
Педерсен
2
Педерсен
26
Кристенсен
23
23
26
Кристенсен
7
Куск
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
7
Куск
1
Хансен
31
Андерсен
31
Андерсен
1
Хансен
29
Паулиньо
5
5
29
Паулиньо
16
Ониика
20
Спарв
20
Спарв
16
Ониика
11
Мабиль
26
Вибе
26
Вибе
11
Мабиль
9
Каба
29
Шварц
29
Шварц
9
Каба
Остались в запасе
Ольборг
Мидтьюлланд
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Ольборг - Мидтьюлланд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
Новости команд
Все
Ольборг
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+