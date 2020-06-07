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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Астерас
Ларисса - Астерас: обзор матча 07 июня 2020
Ларисса
07.06.2020, воскресенье, 19:15
Греция. Суперлига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Астерас
42'
R. Milosavljevic
45+4'
Х. Барралес (П)
55'
L. FernÃ¡ndez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Астерас
87'
Желтая карточка
Сито
85'
Замена
E. Jauregi
️️️️
Х. Барралес
84'
Замена
B. FernÃ¡ndez
️️️️
Х. Мунафо
Желтая карточка
J. Luc Gbayara
82'
79'
Желтая карточка
Х. Мунафо
Замена
J. Bustos
️️️️
A. Secerovic
70'
Замена
S. Filip
️️️️
М. Музек
70'
69'
Замена
Х. Регис
️️️️
L. FernÃ¡ndez
64'
Желтая карточка
Х. Барралес
62'
Замена
А. Риера
️️️️
М. Делетич
55'
ГОЛ! 1:2!
L. FernÃ¡ndez
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Барралес
ГОЛ! 1:0!
R. Milosavljevic
Пас отдал
A. Secerovic
42'
Замена
N. Zizic
️️️️
V. Moras
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
18
Vaggelis Moras
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
22
Adnan Secerovic
ЦП
66
Ali Ghazal
ЦП
0
G. Torje
ЦП
7
Винисиус
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
6
Panagiotis Ballas
ЦП
18
Jonathan Bustos
ЦП
8
Jean Luc Gbayara
ЦП
Астерас
93
Неофитос Михаил
ВР
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
17
Eneko Jauregi
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
40
Сито
ЦФ
4-5-1
47
Кристинссон
25
18
5
77
Музек
66
0
7
Винисиус
22
22
70
Пинакас
3-3-4
1
Пападопулос
5
Матрикарди
58
Пасалидис
27
Коцирас
3
Тасулис
8
Мунафо
6
7
Делетич
9
Барралес
11
10
77
Музек
70
70
77
Музек
18
16
16
18
22
18
18
22
8
Мунафо
44
44
8
Мунафо
9
Барралес
17
17
9
Барралес
10
20
Регис
20
Регис
10
7
Делетич
23
Риера
23
Риера
7
Делетич
40
Сито
40
Сито
Остались в запасе
Ларисса
Астерас
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
6
Panagiotis Ballas
ЦП
8
Jean Luc Gbayara
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
93
Неофитос Михаил
ВР
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
6
Panagiotis Ballas
ЦП
8
Jean Luc Gbayara
ЦП
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Ларисса - Астерас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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