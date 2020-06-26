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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Славия-Мозырь
СКА-1938 - Славия-Мозырь: обзор матча 26 июня 2020
СКА-1938
26.06.2020, пятница, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
5 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
4'
Ж. Яхшибоев
47'
Д. Тве
58'
Ж. Яхшибоев
70'
В. Совпель
90'
В. Совпель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Славия-Мозырь
ГОЛ! 5:0!
В. Совпель
90'
Замена
A. Musahagian
️️️️
Д. Тве
86'
ГОЛ! 4:0!
В. Совпель
Пас отдал
А. Носко
70'
62'
Замена
А. Ануфриев
️️️️
Г. Шевченко
ГОЛ! 3:0!
Ж. Яхшибоев
Пас отдал
А. Носко
58'
Замена
Д. Гирс
️️️️
Е. Юдчиц
56'
56'
Замена
D. Tetteh
️️️️
В. Малькевич
Замена
В. Совпель
️️️️
Ш. Умаров
51'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тве
47'
Желтая карточка
Ж. Яхшибоев
39'
37'
Замена
M. Slyusar
️️️️
Ф. Нар
Красная карточка
Д. Бакич
26'
24'
Желтая карточка
И. Костров
ГОЛ! 1:0!
Ж. Яхшибоев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
8
Юрий Пантя
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
11
Никита Мельников
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
СКА-1938
25
Pavel Shorats
ЦЗ
20
Victor Diaz
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
0
J. Atemengue
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Славия-Мозырь
5
Егор Потапов
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
0
A. Kotlyarov
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
2-1-5-2
16
Садовский
4
Шкурдюк
5
Мирошников
2
Носко
7
Свирепа
2
Тве
7
Бакич
10
Яхшибоев
10
17
Умаров
99
Юдчиц
3-2-3-2
84
0
44
Малькевич
0
8
Пантя
44
Тимонюк
8
Костров
99
Шевченко
18
Жук
7
Нар
11
Мельников
99
Юдчиц
55
Гирс
55
Гирс
99
Юдчиц
2
Тве
6
6
2
Тве
17
Умаров
77
Совпель
77
Совпель
17
Умаров
99
Шевченко
8
Ануфриев
8
Ануфриев
99
Шевченко
7
Нар
0
0
7
Нар
44
Малькевич
70
70
44
Малькевич
Остались в запасе
СКА-1938
Славия-Мозырь
25
Pavel Shorats
ЦЗ
20
Victor Diaz
ЦП
0
J. Atemengue
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
5
Егор Потапов
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
0
A. Kotlyarov
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
25
Pavel Shorats
ЦЗ
20
Victor Diaz
ЦП
0
J. Atemengue
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Остались в запасе
5
Егор Потапов
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
0
A. Kotlyarov
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча СКА-1938 - Славия-Мозырь
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
РЦОП по футболу БГУ
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