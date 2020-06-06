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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Торпедо-БелАЗ
Слуцк - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 06 июня 2020
Слуцк
06.06.2020, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
90+1'
A. Serdyuk
70'
В. Горбачик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Торпедо-БелАЗ
90'
+3
Желтая карточка
А. Хачатурян
ГОЛ! 1:1!
A. Serdyuk
Пас отдал
Ю. Козлов
90'
+1
Замена
Д. Салу
️️️️
E. Semenov
83'
78'
Замена
V. Zhurnevich
️️️️
В. Горбачик
Замена
Y. Teterenko
️️️️
С. Такулов
77'
71'
Замена
К. Премудров
️️️️
Д. Юсов
70'
ГОЛ! 0:1!
В. Горбачик
Пас отдал
Г. Рамос
Замена
A. Koroev
️️️️
M. Buraev
65'
64'
Желтая карточка
Г. Рамос
Желтая карточка
Ю. Козлов
60'
Желтая карточка
R. Krivulkin
53'
44'
Желтая карточка
В. Устинов
Желтая карточка
S. Chebotaev
42'
41'
Желтая карточка
М. Бордачев
Желтая карточка
С. Такулов
40'
10'
Желтая карточка
В. Горбачик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
8
Сослан Такулов
ЦЗ
59
Roman Krivulkin
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
10
Юрий Козлов
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
0
A. Serdyuk
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
19
Виталий Устинов
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Слуцк
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
0
V. Trubila
ЦЗ
26
Драман Салу
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
12
Pavel Zuevich
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
3-2-4-1
30
8
Такулов
59
14
Анюкевич
20
Образов
25
10
Козлов
8
17
0
0
3-1-5-2
18
Щербо
88
Яшин
26
Бордачев
8
Капленко
19
Устинов
22
Рамос
35
Хачатурян
28
Юсов
20
Велозо
33
Горбачик
1
Козлов
8
26
Салу
26
Салу
8
8
Такулов
0
0
8
Такулов
0
77
77
0
28
Юсов
6
Премудров
6
Премудров
28
Юсов
33
Горбачик
99
99
33
Горбачик
Остались в запасе
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
0
V. Trubila
ЦЗ
12
Pavel Zuevich
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
0
V. Trubila
ЦЗ
12
Pavel Zuevich
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Остались в запасе
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Слуцк - Торпедо-БелАЗ
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
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