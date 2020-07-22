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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Фулхэм
Уиган Атлетик - Фулхэм: обзор матча 22 июля 2020
Уиган Атлетик
22.07.2020, среда, 21:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
32'
К. Мур
50'
Н. Кебану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Фулхэм
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Л. Балогун
90'
+3
Замена
Л. Эванс
️️️️
Д. Уилльямс
90'
+3
86'
Желтая карточка
М. Гектор
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
К. Доуэлл
84'
83'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Одои
82'
Замена
С. Кристи
️️️️
Т. Кэрни
75'
Желтая карточка
Н. Кебану
73'
Замена
С. Йохансен
️️️️
Г. Артер
67'
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Кноккарт
50'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кебану
Желтая карточка
Д. Уилльямс
49'
Желтая карточка
Э. Робинсон
44'
34'
Желтая карточка
Д. Онома
ГОЛ! 1:0!
К. Мур
Пас отдал
Н. Бирн
32'
22'
Желтая карточка
Д. Одои
Желтая карточка
С. Морси
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Ли Эванс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
4
Кипр
27
Балогун
33
Робинсон
14
Бирн
3
Нейсмит
8
Уилльямс
8
Морси
26
Доуэлл
19
Мур
9
Лоу
4-2-3-1
1
Родак
3
Одои
3
Рим
6
Гектор
23
Брайан
31
Артер
10
Кэрни
93
Кноккарт
17
Онома
92
Кебану
9
Митрович
8
Уилльямс
8
Эванс
8
Эванс
8
Уилльямс
27
Балогун
14
Гарнер
14
Гарнер
27
Балогун
26
Доуэлл
11
Гелхардт
11
Гелхардт
26
Доуэлл
10
Кэрни
29
Кристи
29
Кристи
10
Кэрни
31
Артер
10
Йохансен
10
Йохансен
31
Артер
93
Кноккарт
14
Рид
14
Рид
93
Кноккарт
3
Одои
33
Камара
33
Камара
3
Одои
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Фулхэм
29
Алекс Добре
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс Добре
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Уиган Атлетик - Фулхэм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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