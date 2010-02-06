Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Бордо
Ренн - Бордо: обзор матча 06 февраля 2010
Ренн
06.02.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
4 : 2
Завершен
Бордо
4'
С. Марво
18'
Д. Бриан (П)
48'
И. Бангура
77'
А. Гьян
62'
Й. Гуффран
67'
Вендел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Бордо
ГОЛ! 4:2!
А. Гьян
Пас отдал
Ж. Лерой
Замена
А. Гьян
️️️️
Д. Бриан
Замена
Р. Данзе
️️️️
И. Бангура
ГОЛ! 3:2!
Вендел
Желтая карточка
П. Ханссон
Желтая карточка
А. Теттей
ГОЛ! 3:1!
Й. Гуффран
Пас отдал
Вендел
ГОЛ! 3:0!
И. Бангура
Пас отдал
Ж. Лерой
Замена
А. Теттей
️️️️
Ф. Лемуан
Травма
Ф. Лемуан
Желтая карточка
М. Планюс
Желтая карточка
И. Бангура
19'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Бриан
18'
16'
Замена
Вендел
️️️️
А. Диарра
ГОЛ! 1:0!
С. Марво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
(К)
ПЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
12
Сильвен Марво
АП
18
Фабьен Лемуан
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
13
Микаэль Сиани
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ЦЗ
14
Бенуа Тремулинас
ПЗ
12
Алу Диарра
(К)
ЛП
6
Фернандо
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дюшез
3
Боканегра
12
Мангане
16
Фанни
13
Ханссон
6
М'Вила
6
Лерой
18
Лемуан
12
Марво
3
Бангура
7
Бриан
4-4-2
16
Каррассо
14
Тремулинас
27
Планюс
21
Шальме
13
Сиани
18
Плашил
6
Фернандо
8
Гуркюфф
12
Диарра
94
Гуффран
27
Шамах
3
Бангура
29
Данзе
29
Данзе
3
Бангура
18
Лемуан
6
Теттей
6
Теттей
18
Лемуан
7
Бриан
3
Гьян
3
Гьян
7
Бриан
12
Диарра
17
Вендел
17
Вендел
12
Диарра
Остались в запасе
Ренн
Бордо
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Ренн - Бордо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ренн
Бордо
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+