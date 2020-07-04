Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Аланьяспор
Анкарагюджю - Аланьяспор: обзор матча 04 июля 2020
Анкарагюджю
04.07.2020, суббота, 18:30
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 4
Завершен
Аланьяспор
82'
G. Rivas
64'
P. Demba CissÃ©
67'
О. Булут
78'
Т. Бакасетас (П)
90'
J. Fernandes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Аланьяспор
90'
ГОЛ! 1:4!
J. Fernandes
89'
Желтая карточка
E. Altintas
88'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Т. Бакасетас
85'
Замена
E. Altintas
️️️️
Э. Караджа
85'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
P. Demba CissÃ©
ГОЛ! 1:3!
G. Rivas
82'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Т. Бакасетас
Желтая карточка
G. Rivas
77'
Замена
A. Karabulut
️️️️
С. Лобжанидзе
71'
Замена
И. Парлак
️️️️
R. Faty
71'
68'
Замена
J. Fernandes
️️️️
О. Булут
67'
ГОЛ! 0:2!
О. Булут
64'
ГОЛ! 0:1!
P. Demba CissÃ©
Желтая карточка
С. Кициу
58'
58'
Замена
М. Пектемек
️️️️
С. Учан
Замена
G. Rivas
️️️️
К. Михаляк
58'
Пенальти не реализован!
D. Orgill
44'
42'
Желтая карточка
Велинтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
14
Ricardo Faty
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
12
Dever Orgill
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
20
Aydin Karabulut
ЦП
80
Berke Gurbuz
ЦФ
0
M. Stanojevic
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Аланьяспор
34
Eray Birnican
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
0
E. Altintas
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3-2-3-2
30
Фридрих
89
Тюран
22
13
8
Пинту
70
Кициу
14
23
Лукасик
12
Лобжанидзе
77
Михаляк
12
4-3-1-2
28
Марафона
23
Велинтон
21
Н'Сакаля
24
29
Колкер
6
48
Учан
6
Булут
9
Бакасетас
9
7
Караджа
12
Лобжанидзе
20
20
12
Лобжанидзе
14
23
Парлак
23
Парлак
14
77
Михаляк
30
30
77
Михаляк
9
Бакасетас
6
Сиопис
6
Сиопис
9
Бакасетас
7
Караджа
0
0
7
Караджа
9
20
Гюнеш
20
Гюнеш
9
6
Булут
10
10
6
Булут
48
Учан
9
Пектемек
9
Пектемек
48
Учан
Остались в запасе
Анкарагюджю
Аланьяспор
80
Berke Gurbuz
ЦФ
0
M. Stanojevic
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
6
Муса Чагыран
ЦП
34
Eray Birnican
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
80
Berke Gurbuz
ЦФ
0
M. Stanojevic
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
Остались в запасе
6
Муса Чагыран
ЦП
34
Eray Birnican
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Анкарагюджю - Аланьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
Анкарагюджю
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+