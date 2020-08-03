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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Тун
Цюрих - Тун: обзор матча 03 августа 2020
Цюрих
03.08.2020, понедельник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
3 : 3
Завершен
Тун
15'
Б. Кололли
33'
Б. Крамер
56'
Т. Домджони
74'
R. Munsy
84'
С. Рапп
90'
R. Munsy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Тун
90'
+4
Желтая карточка
Н. Хефти
90'
ГОЛ! 3:3!
R. Munsy
Пас отдал
K. Fatkic
Желтая карточка
П. Янье
87'
Замена
М. Криезиу
️️️️
Натан
87'
84'
ГОЛ! 3:2!
С. Рапп
Пас отдал
М. Тосетти
80'
Желтая карточка
M. Breitenmoser
Замена
С. Сейлер
️️️️
А. Маркезано
77'
74'
ГОЛ! 3:1!
R. Munsy
Пас отдал
Г. Карлен
68'
Замена
M. Breitenmoser
️️️️
Н. Хаслер
Желтая карточка
Б. Кололли
66'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Т. Домджони
59'
59'
Замена
K. Fatkic
️️️️
L. Bertone
59'
Замена
М. Тосетти
️️️️
S. Glarner
59'
Замена
N. Sutter
️️️️
N. Havenaar
ГОЛ! 3:0!
Т. Домджони
Пас отдал
Б. Крамер
56'
48'
Желтая карточка
N. Havenaar
ГОЛ! 2:0!
Б. Крамер
Пас отдал
Б. Кололли
33'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кололли
Пас отдал
Б. Крамер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Andris Vanins
ВР
5
Натан
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
43
Henri Koide
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Тун
91
Гийом Февр
ВР
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
20
Ниас Хефти
ЦЗ
31
Stefan Glarner
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
7
Miguel Castroman
ЦП
15
Hiran Ahmed
ЦФ
9
Ridge Munsy
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
18
Па-Моду Янье
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
37
Shpetim Sulejmani
ЦФ
Тун
34
Nicola Sutter
ЦЗ
39
Sven Joss
ЦЗ
4
Kenan Fatkic
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
1
Nino Ziswiler
ЦФ
24
Magnus Breitenmoser
ЦФ
7
Симоне Рапп
ЦФ
4-4-2
1
5
Натан
4
Омераджич
24
27
Рюгг
8
Домджони
19
Маркезано
10
Кололли
19
Сом
9
Крамер
43
3-5-2
91
Февр
55
20
Хефти
31
4
Стильхарт
6
4
Хаслер
7
13
Карлен
9
15
8
Домджони
71
Криэциу
71
Криэциу
8
Домджони
19
Маркезано
8
Сейлер
8
Сейлер
19
Маркезано
5
Натан
31
Криезиу
31
Криезиу
5
Натан
4
Хаслер
24
24
4
Хаслер
55
34
34
55
6
4
4
6
31
23
Тосетти
23
Тосетти
31
Остались в запасе
Цюрих
Тун
18
Па-Моду Янье
ЦП
27
Илан Саутер
ЦЗ
37
Shpetim Sulejmani
ЦФ
25
Яник Брехнер
ВР
Главный тренер
Людовик Маньин
1
Nino Ziswiler
ЦФ
39
Sven Joss
ЦЗ
7
Симоне Рапп
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Остались в запасе
18
Па-Моду Янье
ЦП
27
Илан Саутер
ЦЗ
37
Shpetim Sulejmani
ЦФ
25
Яник Брехнер
ВР
Остались в запасе
1
Nino Ziswiler
ЦФ
39
Sven Joss
ЦЗ
7
Симоне Рапп
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Цюрих - Тун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
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Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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