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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Тун
Сьон - Тун: обзор матча 25 июля 2020
Сьон
25.07.2020, суббота, 19:15
Швейцария. Суперлига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Тун
80'
Б. Ндойе
84'
N. Havenaar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Тун
90'
Желтая карточка
S. Glarner
84'
ГОЛ! 1:1!
N. Havenaar
Пас отдал
М. Тосетти
83'
Замена
М. Тосетти
️️️️
Н. Хаслер
83'
Замена
С. Рапп
️️️️
K. Fatkic
ГОЛ! 1:0!
Б. Ндойе
Пас отдал
Э. Леньяни
80'
69'
Замена
M. Castroman
️️️️
Г. Карлен
67'
Желтая карточка
K. Fatkic
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Б. Тома
62'
46'
Замена
Д. Саланович
️️️️
Х. Банде
Желтая карточка
Э. Леньяни
41'
Желтая карточка
Балтасар
33'
22'
Желтая карточка
N. Havenaar
18'
Замена
S. Glarner
️️️️
К. Каблан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Тун
91
Гийом Февр
ВР
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
20
Ниас Хефти
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
4
Kenan Fatkic
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
9
Ridge Munsy
ЦФ
12
Хассан Банде
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Тун
30
Andreas Hirzel
ВР
31
Stefan Glarner
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
7
Miguel Castroman
ЦП
24
Magnus Breitenmoser
ЦФ
7
Симоне Рапп
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
3-5-2
18
Фикеншер
33
Леньяни
19
Бамерт
23
Масейрас
24
Тома
34
Ндойе
8
Гргич
23
Касами
8
Балтасар
76
Итаитинга
6
3-5-2
91
Февр
55
20
Хефти
22
Каблан
4
Стильхарт
4
6
13
Карлен
4
Хаслер
12
Банде
9
24
Тома
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
24
Тома
22
Каблан
31
31
22
Каблан
4
Хаслер
23
Тосетти
23
Тосетти
4
Хаслер
13
Карлен
7
7
13
Карлен
4
7
Рапп
7
Рапп
4
12
Банде
11
Саланович
11
Саланович
12
Банде
Остались в запасе
Сьон
Тун
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
29
Jared Khasa
ЦФ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
77
Sandro Theler
ЦФ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
24
Magnus Breitenmoser
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
Главный тренер
Джефф Сайбене
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
29
Jared Khasa
ЦФ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
77
Sandro Theler
ЦФ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
Остались в запасе
24
Magnus Breitenmoser
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Сьон - Тун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Тюбилон
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