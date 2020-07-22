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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Цюрих
Лугано - Цюрих: обзор матча 22 июля 2020
Лугано
22.07.2020, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Цюрих
36'
О. Кустодио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Цюрих
90'
+2
Желтая карточка
К. Рюгг
87'
Желтая карточка
Натан
Желтая карточка
О. Кустодио
84'
Замена
M. Čovilo
️️️️
З. Ловрич
78'
78'
Замена
A. Winter
️️️️
Х. Криэциу
Замена
J.
️️️️
E. Yao
76'
71'
Желтая карточка
Т. Домджони
52'
Желтая карточка
С. Сейлер
46'
Замена
С. Сейлер
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
ГОЛ! 1:0!
О. Кустодио
36'
Желтая карточка
E. Yao
30'
Желтая карточка
З. Ловрич
27'
Желтая карточка
Д. Саббатини
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Eloge Yao
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
34
Стефано Гвидотти
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лугано
1
David Da Costa
ВР
28
Роман Мачек
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
3
Jefferson
ЦФ
2
Joel Untersee
ЦФ
18
Ransford Selasi
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
Цюрих
1
Andris Vanins
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
77
Willie Britto
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
43
Henri Koide
ЦФ
3-2-4-1
33
5
Дапрела
18
14
Лаванчи
5
5
Кечкеш
34
Гвидотти
4
Ловрич
14
Саббатини
10
Кустодио
11
Лунгойи
4-1-4-1
25
Брехнер
24
27
Рюгг
31
Криезиу
5
Натан
71
Криэциу
27
8
Домджони
19
Сом
10
Кололли
9
Крамер
18
3
3
18
4
Ловрич
6
6
4
Ловрич
27
8
Сейлер
8
Сейлер
27
71
Криэциу
7
7
71
Криэциу
Остались в запасе
Лугано
Цюрих
2
Joel Untersee
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦП
18
Ransford Selasi
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
27
Франклин Сасере
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
43
Henri Koide
ЦФ
18
Па-Моду Янье
ЦП
27
Илан Саутер
ЦЗ
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
2
Joel Untersee
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦП
18
Ransford Selasi
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
27
Франклин Сасере
ЦФ
Остались в запасе
43
Henri Koide
ЦФ
18
Па-Моду Янье
ЦП
27
Илан Саутер
ЦЗ
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Лугано - Цюрих
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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