Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас

Леванте - Атлетик

12.07.2020, Воскресенье, 18:00 мск Испания. Примера, 36 тур Леванте - Атлетик
Испания. Примера (2019/2020)
13 тур
10 ноября, воскресенье 16:00 Атлетик 2:1 Леванте
Испания. Примера (2018/2019)
30 тур
3 апреля, среда 20:30 Атлетик 3:2 Леванте
14 тур
3 декабря, понедельник 23:00 Леванте 3:0 Атлетик
Испания. Примера (2017/2018)
34 тур
23 апреля, понедельник 22:00 Атлетик 1:3 Леванте
15 тур
10 декабря, воскресенье 20:30 Леванте 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 13:00 Леванте 2:2 Атлетик
16 тур
20 декабря, воскресенье 20:15 Атлетик 2:0 Леванте
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 14:00 Леванте 0:2 Атлетик
2 тур
30 августа, суббота 21:00 Атлетик 3:0 Леванте
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
7 апреля, понедельник 23:59 Леванте 1:2 Атлетик
13 тур
9 ноября, суббота 23:00 Атлетик 2:1 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Атлетик 0:1 Леванте
18 тур
5 января, суббота 19:00 Леванте 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:00 Леванте 3:0 Атлетик
19 тур
15 января, воскресенье 21:00 Атлетик 3:0 Леванте
Испания. Примера (2010/2011)
35 тур
7 мая, суббота 20:00 Атлетик 3:2 Леванте
16 тур
18 декабря, суббота 20:00 Леванте 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
23 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Атлетик 1:0 Леванте
4 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Леванте 1:2 Атлетик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
...
  • Читайте нас: 