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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал
Гранада - Реал: обзор матча 13 июля 2020
Гранада
13.07.2020, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 2
Завершен
Реал
50'
Д. Мачис
10'
Ф. Менди
16'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал
90'
+3
Желтая карточка
Т. Куртуа
Замена
И. Кейбаши
️️️️
Д. Мачис
85'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Ф. Вико
75'
Замена
Антонин
️️️️
Я. Эррера
75'
64'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Ф. Вальверде
64'
Замена
Родриго
️️️️
Иско
Желтая карточка
Ж. Диаш
58'
Замена
А. Монторо
️️️️
Д. Фулкье
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мачис
Пас отдал
Я. Эррера
50'
Желтая карточка
Д. Дуарте
46'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
В. Диас
46'
17'
Желтая карточка
Ф. Менди
16'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Менди
Пас отдал
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Марио Родригес
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
70
Антонин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
21
Браим Диас
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
4-2-3-1
1
Силва
16
Диас
5
Санчес
22
Дуарте
20
Фулкье
21
Эррера
12
Азиз
11
Мачис
19
Вико
23
Диаш
14
Фернандес Луна
4-1-3-1-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
8
Вальверде
20
Модрич
8
Кроос
22
Иско
9
Бензема
16
Диас
7
Пуэртас
7
Пуэртас
16
Диас
11
Мачис
12
Кейбаши
12
Кейбаши
11
Мачис
20
Фулкье
19
Монторо
19
Монторо
20
Фулкье
19
Вико
88
Брайс
88
Брайс
19
Вико
21
Эррера
70
Антонин
70
Антонин
21
Эррера
8
Вальверде
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Вальверде
22
Иско
11
Родриго
11
Родриго
22
Иско
Остались в запасе
Гранада
Реал
23
Пепе Санчес
ПЗ
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
19
Марио Родригес
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
7
Винисиус
ЛВ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
19
Марио Родригес
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
7
Винисиус
ЛВ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Гранада - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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