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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Порту
Брага - Порту: обзор матча 25 июля 2020
Брага
25.07.2020, суббота, 23:15
Португалия. Примейра, 34 тур
2 : 1
Завершен
Порту
54'
Р. Орта
66'
Франсержио
6'
М. Урибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Порту
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Паулинью
90'
+3
Желтая карточка
Р. Орта
90'
Замена
️️️️
Франсержио
87'
86'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Отавио
85'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Х. Корона
Желтая карточка
Матеус
80'
Желтая карточка
Франсержио
70'
ГОЛ! 2:1!
Франсержио
Пас отдал
Тринкау
66'
ГОЛ! 1:1!
Р. Орта
54'
54'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Л. Диас
52'
Желтая карточка
С. Оливейра
Желтая карточка
Паулинью
50'
48'
Желтая карточка
З. Луиш
46'
Замена
З. Луиш
️️️️
Тикиньо
Замена
С. Кошта
️️️️
П. Амадор
46'
Желтая карточка
Ж. Палинья
45'
18'
Желтая карточка
Д. Лейте
12'
Замена
С. Оливейра
️️️️
М. Урибе
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Урибе
Пас отдал
Х. Корона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Брага
82
Eduardo
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
13
Галено
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Порту
1
Франсишку Мейшеду
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
21
Фабиу Силва
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Матеус
43
Вильсон
6
Карму
5
Амадор
47
Эшгайю
6
Палинья
6
Орта
15
Франсержио
21
Орта
26
Паулинью
7
Тринкау
4-2-3-1
99
Кошта
13
Манафа
2
Лейте
3
Пепе
13
Теллес
8
Урибе
2
Перейра
17
Корона
25
Отавио
14
Диас
9
Тикиньо
5
Амадор
11
Кошта
11
Кошта
5
Амадор
26
Паулинью
7
Новейш
7
Новейш
26
Паулинью
14
Диас
20
Виейра
20
Виейра
14
Диас
25
Отавио
17
Мариу
17
Мариу
25
Отавио
8
Урибе
27
Оливейра
27
Оливейра
8
Урибе
17
Корона
21
Силва
21
Силва
17
Корона
9
Тикиньо
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
9
Тикиньо
Остались в запасе
Брага
Порту
11
Леандру Санка
ПВ
70
Фабиано Силва
ПЗ
13
Галено
ЛВ
82
Eduardo
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
21
Мамаду Лум
ОП
1
Франсишку Мейшеду
ВР
77
Vítor Ferreira
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
11
Леандру Санка
ПВ
70
Фабиано Силва
ПЗ
13
Галено
ЛВ
82
Eduardo
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
21
Мамаду Лум
ОП
1
Франсишку Мейшеду
ВР
77
Vítor Ferreira
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Брага - Порту
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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