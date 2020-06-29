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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Бенфика
Маритиму - Бенфика: обзор матча 29 июня 2020
Маритиму
29.06.2020, понедельник, 20:00
Португалия. Примейра, 29 тур
2 : 0
Завершен
Бенфика
74'
J. Correa
78'
Р. Пиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Бенфика
Замена
D. Moreno
️️️️
Р. Пиньо
85'
82'
Замена
Жота
️️️️
Шикинью
ГОЛ! 2:0!
Р. Пиньо
Пас отдал
Нану
78'
Замена
Ж. Таго
️️️️
J. Correa
76'
ГОЛ! 1:0!
J. Correa
Пас отдал
Нану
74'
74'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Ф. Серви
74'
Замена
А. Живкович
️️️️
Пицци
Замена
G.
️️️️
Э. Коста
68'
Желтая карточка
Р. Пиньо
64'
Желтая карточка
D. Kerkez
62'
58'
Замена
Рафа
️️️️
А. Самарис
58'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
К. Винисиус
Желтая карточка
Ф. Шина
45'
32'
Желтая карточка
А. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
0
J. Correa
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Андреас Самарис
ЦП
22
Шикинью
АП
21
Пицци
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Маритиму
27
Charles
ВР
7
Милсон
ЛВ
31
Diego Moreno
ЦП
8
Хадаш
ЦП
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
10
Getterson
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
7
Жота
ЛВ
12
Флорентину
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
3-2-3-2
1
Абедзаде
5
45
Шина
15
Сантос
5
Зайнадине
14
Нану
6
Пеладжо
4
0
12
Коста
9
Пиньо
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
34
Алмейда
4
Ферру
33
Жардел
17
Тавареш
5
Вайгль
22
Самарис
22
Шикинью
21
Пицци
10
Серви
95
Винисиус
9
Пиньо
31
31
9
Пиньо
12
Коста
10
10
12
Коста
0
95
Таго
95
Таго
0
22
Шикинью
7
Жота
7
Жота
22
Шикинью
21
Пицци
14
Живкович
14
Живкович
21
Пицци
22
Самарис
27
Рафа
27
Рафа
22
Самарис
95
Винисиус
9
Сеферович
9
Сеферович
95
Винисиус
10
Серви
89
Соуза
89
Соуза
10
Серви
Остались в запасе
Маритиму
Бенфика
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
27
Charles
ВР
8
Хадаш
ЦП
7
Милсон
ЛВ
20
Kibe
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
12
Флорентину
ОП
99
Миле Свилар
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
27
Charles
ВР
8
Хадаш
ЦП
7
Милсон
ЛВ
20
Kibe
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
Остались в запасе
12
Флорентину
ОП
99
Миле Свилар
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Маритиму - Бенфика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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