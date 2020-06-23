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Витория Сетубал - Риу Аве

23.06.2020, Вторник, 21:00 мск Португалия. Примейра, 28 тур Витория Сетубал - Риу Аве
Португалия. Примейра (2019/2020)
11 тур
9 ноября, суббота 18:30 Риу Аве 1:0 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2018/2019)
34 тур
18 мая, суббота 17:30 Витория Сетубал 1:3 Риу Аве
17 тур
13 января, воскресенье 23:00 Риу Аве 1:1 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2017/2018)
25 тур
4 марта, воскресенье 21:00 Витория Сетубал 1:0 Риу Аве
8 тур
30 сентября, суббота 22:30 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2016/2017)
28 тур
9 апреля, воскресенье 18:00 Риу Аве 0:0 Витория Сетубал
11 тур
25 ноября, пятница 23:30 Витория Сетубал 0:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
20 тур
31 января, воскресенье 19:00 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал
3 тур
29 августа, суббота 18:15 Витория Сетубал 2:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
18 тур
25 января, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 4:1 Риу Аве
1 тур
17 августа, воскресенье 19:00 Риу Аве 2:0 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
17 тур
1 февраля, суббота 22:00 Витория Сетубал 2:0 Риу Аве
2 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Риу Аве 2:0 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
25 тур
7 апреля, воскресенье 20:00 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал
10 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Витория Сетубал 3:5 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
22 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Риу Аве 3:0 Витория Сетубал
7 тур
30 сентября, пятница 23:15 Витория Сетубал 2:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
25 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Риу Аве 2:0 Витория Сетубал
10 тур
5 ноября, пятница 23:15 Витория Сетубал 3:3 Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
17 тур
31 января, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 2:2 Риу Аве
2 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Риу Аве 1:0 Витория Сетубал
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