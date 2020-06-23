Витория Сетубал - Риу Аве

|11 тур
|9 ноября, суббота
|18:30
|Риу Аве
|1:0
|Витория Сетубал
|11 тур
|9 ноября, суббота
|18:30
|Риу Аве
|1:0
|Витория Сетубал
|34 тур
|18 мая, суббота
|17:30
|Витория Сетубал
|1:3
|Риу Аве
|17 тур
|13 января, воскресенье
|23:00
|Риу Аве
|1:1
|Витория Сетубал
|25 тур
|4 марта, воскресенье
|21:00
|Витория Сетубал
|1:0
|Риу Аве
|8 тур
|30 сентября, суббота
|22:30
|Риу Аве
|2:1
|Витория Сетубал
|28 тур
|9 апреля, воскресенье
|18:00
|Риу Аве
|0:0
|Витория Сетубал
|11 тур
|25 ноября, пятница
|23:30
|Витория Сетубал
|0:1
|Риу Аве
|20 тур
|31 января, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|2:1
|Витория Сетубал
|3 тур
|29 августа, суббота
|18:15
|Витория Сетубал
|2:2
|Риу Аве
|18 тур
|25 января, воскресенье
|19:00
|Витория Сетубал
|4:1
|Риу Аве
|1 тур
|17 августа, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|2:0
|Витория Сетубал
|17 тур
|1 февраля, суббота
|22:00
|Витория Сетубал
|2:0
|Риу Аве
|2 тур
|25 августа, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|2:0
|Витория Сетубал
|25 тур
|7 апреля, воскресенье
|20:00
|Риу Аве
|2:1
|Витория Сетубал
|10 тур
|25 ноября, воскресенье
|20:00
|Витория Сетубал
|3:5
|Риу Аве
|22 тур
|11 марта, воскресенье
|20:00
|Риу Аве
|3:0
|Витория Сетубал
|7 тур
|30 сентября, пятница
|23:15
|Витория Сетубал
|2:1
|Риу Аве
|25 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|2:0
|Витория Сетубал
|10 тур
|5 ноября, пятница
|23:15
|Витория Сетубал
|3:3
|Риу Аве
|17 тур
|31 января, воскресенье
|19:00
|Витория Сетубал
|2:2
|Риу Аве
|2 тур
|23 августа, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|1:0
|Витория Сетубал