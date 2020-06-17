Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Бенфика
Риу Аве - Бенфика: обзор матча 17 июня 2020
Риу Аве
17.06.2020, среда, 23:15
Португалия. Примейра, 27 тур
1 : 2
Завершен
Бенфика
26'
М. Тареми
64'
Х. Сеферович
87'
Ю. Вайгль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Бенфика
90'
+2
Замена
А. Самарис
️️️️
Рафа
90'
+2
Замена
Жота
️️️️
Пицци
Замена
К. Манэ
️️️️
Л. Пиазон
90'
Замена
B. Moreira
️️️️
М. Тареми
90'
87'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Вайгль
Пас отдал
Пицци
Замена
Н. Монте
️️️️
D. Figueiras
83'
Желтая карточка
D. Figueiras
80'
80'
Замена
Шикинью
️️️️
Габриэл
74'
Желтая карточка
Р. Диаш
Красная карточка
Н. Сантуш
72'
Замена
T.
️️️️
D. Lopes
66'
64'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
Н. Тавареш
Вторая желтая
А. Мусрати
62'
62'
Замена
К. Винисиус
️️️️
А. Таарабт
46'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Д. Соуза
45'
+3
Желтая карточка
Пицци
ГОЛ! 1:0!
М. Тареми
26'
Желтая карточка
А. Мусрати
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
89
Диего Соуза
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Риу Аве
28
Пауло Витор
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
0
Junio
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
7
Жота
ЛВ
12
Флорентину
ОП
10
Франко Серви
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Шикинью
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-2-1-3
1
7
33
Сантос
2
Рейс
21
Боревкович
73
Мусрати
6
Аугусто
12
Пиазон
11
Сантуш
20
9
Тареми
4-1-2-1-2
1
Влаходимос
15
Тавареш
3
Диаш
4
Ферру
17
Тавареш
5
Вайгль
49
Таарабт
18
Габриэл
21
Пицци
27
Рафа
89
Соуза
7
20
Монте
20
Монте
7
20
8
8
20
9
Тареми
9
9
9
Тареми
12
Пиазон
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
12
Пиазон
21
Пицци
7
Жота
7
Жота
21
Пицци
27
Рафа
22
Самарис
22
Самарис
27
Рафа
18
Габриэл
22
Шикинью
22
Шикинью
18
Габриэл
49
Таарабт
95
Винисиус
95
Винисиус
49
Таарабт
89
Соуза
9
Сеферович
9
Сеферович
89
Соуза
Остались в запасе
Риу Аве
Бенфика
28
Пауло Витор
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
0
Junio
ЦЗ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
12
Флорентину
ОП
1
Иван Злобин
ВР
10
Франко Серви
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
28
Пауло Витор
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
0
Junio
ЦЗ
10
Желсон Дала
ЦФ
Остались в запасе
12
Флорентину
ОП
1
Иван Злобин
ВР
10
Франко Серви
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Риу Аве - Бенфика
2
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
Новости команд
Все
Риу Аве
Бенфика
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+