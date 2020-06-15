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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Жил Висенте
Маритиму - Жил Висенте: обзор матча 15 июня 2020
Маритиму
15.06.2020, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 27 тур
2 : 1
Завершен
Жил Висенте
30'
Р. Пиньо
45+3'
Родригао (АГ)
8'
Б. Краев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Жил Висенте
Желтая карточка
Зайнадине
90'
+4
85'
Пенальти не реализован!
С. Лима
Желтая карточка
D. Kerkez
80'
Замена
G.
️️️️
Ж. Таго
75'
Замена
D. Kerkez
️️️️
Ф. Шина
75'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Хадаш
71'
Замена
Э. Коста
️️️️
J. Correa
71'
69'
Замена
H. Vieira
️️️️
Лоуренси
69'
Замена
И. Барай
️️️️
Р. Рибейру
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Р. Пиньо
60'
46'
Замена
А. Энрике
️️️️
Э. Гомеш
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Родригао
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Пиньо
30'
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Краев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
27
Charles
ВР
15
Рене Сантос
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
12
Franck Bambock
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
0
J. Correa
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦП
8
Хадаш
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Жил Висенте
33
Denis
ВР
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
3
William Soares
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
6
Педру Пеладжо
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
10
Getterson
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Жил Висенте
94
Bruno
ВР
6
Артур Энрике
ЦЗ
23
Edwin Banguera
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
77
Ив Барай
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
24
Zakaria Naidji
ЦФ
10
Hugo Vieira
ЦФ
4-5-1
27
15
Сантос
45
Шина
5
Зайнадине
14
Нану
4
0
9
Пиньо
8
Хадаш
12
95
Таго
4-3-3
33
26
Фернандеш
55
Гомеш
78
5
Родригао
23
Краев
3
5
Гонсалвеш
7
Лоуренси
91
Лима
20
Рибейру
45
Шина
5
5
45
Шина
9
Пиньо
6
Пеладжо
6
Пеладжо
9
Пиньо
0
12
Коста
12
Коста
0
95
Таго
10
10
95
Таго
8
Хадаш
38
Маэда
38
Маэда
8
Хадаш
55
Гомеш
6
Энрике
6
Энрике
55
Гомеш
20
Рибейру
77
Барай
77
Барай
20
Рибейру
7
Лоуренси
10
10
7
Лоуренси
Остались в запасе
Маритиму
Жил Висенте
1
Амир Абедзаде
ВР
7
Милсон
ЛВ
24
Erivaldo
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
94
Bruno
ВР
23
Edwin Banguera
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
24
Zakaria Naidji
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
1
Амир Абедзаде
ВР
7
Милсон
ЛВ
24
Erivaldo
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
Остались в запасе
94
Bruno
ВР
23
Edwin Banguera
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
24
Zakaria Naidji
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Маритиму - Жил Висенте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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