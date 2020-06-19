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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Брага
Фамаликан - Брага: обзор матча 19 июня 2020
Фамаликан
19.06.2020, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 27 тур
0 : 0
Завершен
Брага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Брага
Вторая желтая
П. Вильям
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Р. Орта
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Мартинес
87'
87'
Замена
Р. Фонте
️️️️
Тринкау
Желтая карточка
П. Вильям
84'
Желтая карточка
В. Алвес
80'
Замена
П. Вильям
️️️️
И. Пинту
80'
70'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
А. Орта
70'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Галено
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Гуга
63'
Замена
A. Silva
️️️️
R. Lameiras
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
6
Гуга
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
12
Иво Пинту
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Брага
1
Матеус
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
7
Тринкау
ЦП
15
Франсержио
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Фамаликан
1
Rafael Defendi
ВР
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
33
Anderson Silva
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Брага
82
Eduardo
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
11
Diogo Viana
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Алвес
18
Перес
21
20
Сентельес
5
Риччели
10
Рачич
6
Гуга
10
12
Пинту
7
Гонсалвеш
11
Мартинес
4-3-2-1
1
Матеус
47
Эшгайю
2
Виана
6
Секейра
6
Карму
7
Тринкау
15
Франсержио
6
Орта
13
Галено
21
Орта
26
Паулинью
12
Пинту
3
Вильям
3
Вильям
12
Пинту
6
Гуга
12
Ассунсао
12
Ассунсао
6
Гуга
10
33
33
10
11
Мартинес
33
Силва
33
Силва
11
Мартинес
6
Орта
6
Палинья
6
Палинья
6
Орта
7
Тринкау
17
Фонте
17
Фонте
7
Тринкау
13
Галено
9
Эдуарду
9
Эдуарду
13
Галено
Остались в запасе
Фамаликан
Брага
1
Rafael Defendi
ВР
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
82
Eduardo
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
11
Diogo Viana
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
1
Rafael Defendi
ВР
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Остались в запасе
82
Eduardo
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
11
Diogo Viana
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Фамаликан - Брага
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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