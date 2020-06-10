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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Бенфика
Портимоненси - Бенфика: обзор матча 10 июня 2020
Портимоненси
10.06.2020, среда, 21:15
Португалия. Примейра, 26 тур
2 : 2
Завершен
Бенфика
66'
Денер
76'
J. Tavares
18'
Пицци
31'
А. Алмейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Бенфика
Замена
R.
️️️️
Денер
90'
+8
86'
Желтая карточка
Габриэл
Желтая карточка
E. Hackman
86'
Желтая карточка
Бету
86'
Замена
J.
️️️️
Л. Фернандес
84'
80'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
К. Винисиус
80'
Замена
Габриэл
️️️️
А. Таарабт
80'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Ф. Серви
ГОЛ! 2:2!
J. Tavares
76'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
73'
Замена
Бету
️️️️
R. Vaz Te
70'
ГОЛ! 1:2!
Денер
Пас отдал
Табата
66'
64'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
А. Гримальдо
57'
Желтая карточка
А. Алмейда
57'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Замена
А. Боа Морте
️️️️
H.
46'
Желтая карточка
В. Роша
45'
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Алмейда
Пас отдал
Пицци
24'
Замена
Ферру
️️️️
Жардел
18'
ГОЛ! 0:1!
Пицци
Пас отдал
Рафа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
71
Суичи Гонда
ВР
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
12
JÃºnior Tavares
ЦП
21
Педру Са
ЦП
13
Денер
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
10
Табата
ПВ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Франко Серви
ЦП
21
Пицци
АП
27
Рафа
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
92
Rodrigo
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
5
Фали Канде
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
12
Флорентину
ОП
18
Габриэл
ЦП
22
Шикинью
АП
89
Диего Соуза
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-4-1-1
71
Гонда
6
4
Роша
0
36
Поссиньоло
12
13
Денер
33
Фернандес
21
Са
10
Табата
0
4-1-2-1-2
1
Влаходимос
34
Алмейда
3
Диаш
33
Жардел
22
Гримальдо
5
Вайгль
49
Таарабт
10
Серви
21
Пицци
95
Винисиус
27
Рафа
33
Фернандес
4
4
33
Фернандес
13
Денер
5
5
13
Денер
0
10
Боа Морте
10
Боа Морте
0
0
23
Бету
23
Бету
0
22
Гримальдо
17
Тавареш
17
Тавареш
22
Гримальдо
33
Жардел
4
Ферру
4
Ферру
33
Жардел
49
Таарабт
18
Габриэл
18
Габриэл
49
Таарабт
10
Серви
89
Соуза
89
Соуза
10
Серви
95
Винисиус
9
Сеферович
9
Сеферович
95
Винисиус
Остались в запасе
Портимоненси
Бенфика
94
Самуэл
ВР
92
Rodrigo
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
5
Фали Канде
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
12
Флорентину
ОП
7
Жота
ЛВ
99
Миле Свилар
ВР
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
94
Самуэл
ВР
92
Rodrigo
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
5
Фали Канде
ЦФ
Остались в запасе
12
Флорентину
ОП
7
Жота
ЛВ
99
Миле Свилар
ВР
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Портимоненси - Бенфика
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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