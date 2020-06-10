Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Маритиму
Порту - Маритиму: обзор матча 10 июня 2020
Порту
10.06.2020, среда, 23:30
Португалия. Примейра, 26 тур
1 : 0
Завершен
Маритиму
6'
Х. Корона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Маритиму
Замена
Д. Лейте
️️️️
С. Оливейра
88'
Вторая желтая
А. Теллес
85'
Замена
️️️️
З. Луиш
78'
78'
Замена
Э. Коста
️️️️
Д. Маэда
Замена
Тикиньо
️️️️
Л. Диас
77'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
М. Марега
72'
62'
Замена
G.
️️️️
D. Kerkez
Желтая карточка
А. Теллес
61'
Желтая карточка
В. Манафа
57'
46'
Замена
J. Vukovic
️️️️
D. Moreno
36'
Желтая карточка
B.
19'
Желтая карточка
D. Moreno
ГОЛ! 1:0!
Х. Корона
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Маритиму
27
Charles
ВР
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
17
Ruben Ferreira
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
31
Diego Moreno
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
15
Рене Сантос
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
77
Vítor Ferreira
ЦП
16
Mateus Uribe
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Тикиньо
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
8
Хадаш
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
10
Getterson
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Теллес
3
Пепе
99
Мбемба
13
Манафа
2
Перейра
27
Оливейра
14
Диас
91
Марега
17
Корона
29
Зе Луиш
3-2-3-2
27
5
17
2
14
Нану
5
Зайнадине
31
12
15
Сантос
38
Маэда
95
Таго
91
Марега
20
Виейра
20
Виейра
91
Марега
27
Оливейра
2
Лейте
2
Лейте
27
Оливейра
14
Диас
9
Тикиньо
9
Тикиньо
14
Диас
31
4
4
31
38
Маэда
12
Коста
12
Коста
38
Маэда
5
10
10
5
Остались в запасе
Порту
Маритиму
99
Диогу Кошта
ВР
77
Vítor Ferreira
ЦП
16
Mateus Uribe
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
8
Хадаш
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
77
Vítor Ferreira
ЦП
16
Mateus Uribe
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
8
Хадаш
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Порту - Маритиму
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Новости команд
Все
Порту
Маритиму
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+