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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тараз - Тобол
Тараз - Тобол: обзор матча 26 сентября 2020
Тараз
26.09.2020, суббота, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Тобол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
20
Йован Чадженович
ОП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
0
G. Brkic
ЦФ
77
Тони Силва
ЦФ
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
30
Ника Квеквескири
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
0
C. Fonseca
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Тараз
1
Джурахон Бабаханов
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Абзал Таубай
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Динмухамед Караман
ПВ
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
0
M. Mishchenko
ЦФ
0
B. Punosevac
ЦФ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
Тобол
30
Игорь Шацкий
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
13
Азат Нургалиев
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
7
Роман Муртазаев
ЦФ
4-1-1-1-3
74
Сейсен
5
Каршакевич
6
Айтбаев
4
Шадманов
20
Амирханов
20
Чадженович
22
Вербицкас
77
Сулей
17
Ньюадзи
77
Силва
0
3-3-2-2
35
Мокин
77
Мирошниченко
23
Эрланов
55
Аманович
30
Квеквескири
23
Канкава
7
Мужиков
17
Манзорро
9
Валиуллин
15
Себай
0
Остались в запасе
Тараз
Тобол
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
1
Джурахон Бабаханов
ВР
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
0
M. Mishchenko
ЦФ
95
Аюб Бацуев
ОП
7
Бауыржан Байтана
АП
33
Деян Больевич
ЛЗ
10
Абзал Таубай
ЦП
0
B. Punosevac
ЦФ
18
Динмухамед Караман
ПВ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
30
Игорь Шацкий
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
13
Азат Нургалиев
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
29
Самат Жарынбетов
ОП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
7
Роман Муртазаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
1
Джурахон Бабаханов
ВР
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
0
M. Mishchenko
ЦФ
95
Аюб Бацуев
ОП
7
Бауыржан Байтана
АП
33
Деян Больевич
ЛЗ
10
Абзал Таубай
ЦП
0
B. Punosevac
ЦФ
18
Динмухамед Караман
ПВ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
Остались в запасе
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
30
Игорь Шацкий
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
13
Азат Нургалиев
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
29
Самат Жарынбетов
ОП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
7
Роман Муртазаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Тараз - Тобол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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