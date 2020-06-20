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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Байер
Герта - Байер: обзор матча 20 июня 2020
Герта
20.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Байер
22'
М. Кунья
54'
Д. Лукебакио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Байер
Желтая карточка
Н. Штарк
90'
+3
Замена
В. Ибишевич
️️️️
К. Пентек
89'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
86'
84'
Желтая карточка
Л. Аларио
80'
Желтая карточка
А. Драгович
75'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ю. Баумгартлингер
75'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
Л. Бэйли
Желтая карточка
М. Груйич
70'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Д. Лукебакио
69'
57'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Э. Тапсоба
ГОЛ! 2:0!
Д. Лукебакио
Пас отдал
К. Пентек
54'
52'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
Замена
Л. Клюнтер
️️️️
П. Пекарик
51'
46'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Ч. Арангис
46'
Замена
Паулиньо
️️️️
К. Фолланд
Желтая карточка
Д. Лукебакио
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Кунья
Пас отдал
Д. Лукебакио
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
10
Матеус Кунья
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Леон Бэйли
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Герта
23
Деннис Смарш
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Ярстейн
33
Торунарига
4
Штарк
28
Боята
21
Платтенхардт
8
Груйич
22
Пекарик
10
Кунья
16
Дарида
14
Лукебакио
9
Пентек
4-1-2-1-2
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
15
Драгович
18
Венделл
14
Баумгартлингер
17
Бэйли
20
Арангис
19
Диаби
29
Хаверц
31
Фолланд
22
Пекарик
24
Клюнтер
24
Клюнтер
22
Пекарик
14
Лукебакио
35
Эссвайн
35
Эссвайн
14
Лукебакио
9
Пентек
11
Ибишевич
11
Ибишевич
9
Пентек
31
Фолланд
10
Паулиньо
10
Паулиньо
31
Фолланд
17
Бэйли
7
Вирц
7
Вирц
17
Бэйли
14
Баумгартлингер
10
Амири
10
Амири
14
Баумгартлингер
20
Арангис
26
Демирбай
26
Демирбай
20
Арангис
12
Тапсоба
27
Аларио
27
Аларио
12
Тапсоба
Остались в запасе
Герта
Байер
7
Мэтью Леки
ПВ
23
Деннис Смарш
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
23
Деннис Смарш
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Герта - Байер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
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