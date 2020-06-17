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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Кельн
Байер - Кельн: обзор матча 17 июня 2020
Байер
17.06.2020, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Кельн
7'
С. Бендер
40'
К. Хаверц
83'
М. Диаби
59'
С. Борнау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Кельн
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Хаверц
86'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Ч. Арангис
86'
ГОЛ! 3:1!
М. Диаби
Пас отдал
К. Хаверц
83'
78'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Э. Реджбечай
65'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
Замена
Ф. Вирц
️️️️
К. Фолланд
64'
Замена
Паулиньо
️️️️
Л. Бэйли
64'
59'
ГОЛ! 2:1!
С. Борнау
Пас отдал
Э. Реджбечай
56'
Замена
Т. Ляйстнер
️️️️
Р. Чикош
56'
Замена
М. Хегер
️️️️
Э. Скири
Желтая карточка
А. Драгович
45'
ГОЛ! 2:0!
К. Хаверц
40'
Замена
Д. Та
️️️️
С. Бендер
33'
Желтая карточка
Ч. Арангис
29'
21'
Желтая карточка
Р. Чикош
ГОЛ! 1:0!
С. Бендер
Пас отдал
Л. Бэйли
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
13
Марк Ут
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Градецки
18
Венделл
15
Драгович
5
Бендер
12
Тапсоба
14
Баумгартлингер
20
Арангис
17
Бэйли
19
Диаби
31
Фолланд
29
Хаверц
4-1-1-2-2
1
Хорн
3
Эхизибуе
5
Чикош
33
Борнау
3
Каттербах
6
Скири
37
Реджбечай
29
Тильманн
24
Дрекслер
9
Кордоба
27
Модест
17
Бэйли
10
Паулиньо
10
Паулиньо
17
Бэйли
31
Фолланд
7
Вирц
7
Вирц
31
Фолланд
29
Хаверц
10
Амири
10
Амири
29
Хаверц
5
Бендер
4
Та
4
Та
5
Бендер
20
Арангис
26
Демирбай
26
Демирбай
20
Арангис
37
Реджбечай
11
Кайнц
11
Кайнц
37
Реджбечай
5
Чикош
37
Ляйстнер
37
Ляйстнер
5
Чикош
6
Скири
6
Хегер
6
Хегер
6
Скири
Остались в запасе
Байер
Кельн
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
28
Рамазан Озкан
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
22
Бенно Шмитц
ПЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
13
Марк Ут
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
28
Рамазан Озкан
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
13
Марк Ут
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Байер - Кельн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Бай-Арена
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