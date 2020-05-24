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Кельн - Фортуна

24.05.2020, Воскресенье, 19:00 мск Германия. Бундеслига, 27 тур Кельн - Фортуна
Германия. Бундеслига (2019/2020)
10 тур
3 ноября, воскресенье 17:30 Фортуна 2:0 Кельн
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