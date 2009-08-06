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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хайдук - Жилина
Хайдук - Жилина: обзор матча 06 августа 2009
Хайдук
06.08.2009, четверг, 23:00
Лига Европы
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Жилина
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Матчи команд
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