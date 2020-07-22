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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Халл Сити
Кардифф - Халл Сити: обзор матча 22 июля 2020
Кардифф
22.07.2020, среда, 21:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 0
Завершен
Халл Сити
20'
Д. Хойлетт
34'
Ш. Моррисон
83'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Халл Сити
Замена
Б. Смит
️️️️
Л. Томлин
85'
Замена
К. Патерсон
️️️️
Д. Роллс
85'
ГОЛ! 3:0!
Д. Уорд
83'
76'
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
К. Элдер
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
72'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Р. Глатцель
72'
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Хойлетт
63'
59'
Замена
Д. Тораль
️️️️
Д. Хонимэн
59'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
Т. Ивс
ГОЛ! 2:0!
Ш. Моррисон
Пас отдал
Д. Роллс
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хойлетт
Пас отдал
Д. Беннетт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
18
Daniel Batty
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
14
James Scott
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
11
Джош Боулер
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
3-5-2
12
Смитис
23
Моррисон
35
Нельсон
12
Беннетт
10
Бакуна
7
Пак
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
30
Хойлетт
17
Томлин
19
Глатцель
3-5-2
25
Лонг
2
17
Тафазолли
20
Элдер
22
Лопеш
6
12
10
Хонимэн
18
39
Ивс
14
17
Томлин
14
Смит
14
Смит
17
Томлин
32
Роллс
13
Патерсон
13
Патерсон
32
Роллс
30
Хойлетт
6
Волкс
6
Волкс
30
Хойлетт
19
Глатцель
25
Уорд
25
Уорд
19
Глатцель
11
Мендес-Лэйнг
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Мендес-Лэйнг
20
Элдер
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
20
Элдер
39
Ивс
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
39
Ивс
10
Хонимэн
21
Тораль
21
Тораль
10
Хонимэн
Остались в запасе
Кардифф
Халл Сити
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
13
Мэтт Ингрэм
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Кардифф - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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